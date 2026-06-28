Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao sau 1 tuần?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại so sau nhiều ngày giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng tăng phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hình minh họa

Chốt phiên giao dịch tuần, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên giao dịch tuần trước (21.6), giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên giao dịch tuần trước (21.6), giá vàng miếng SJC tại DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Nếu mua vàng miếng SJC vào phiên 21.6 và bán ra vào phiên hôm nay (28.6), người mua tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI cùng lỗ 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Nếu mua vàng nhẫn vào phiên 14.6 và bán ra vào phiên hôm nay (20.6), người mua tại DOJI lỗ 1,7 triệu đồng/lượng, trong khi mức lỗ khi mua tại Phú Quý là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.088,6 USD/ounce, giảm 66,1 USD so với một tuần trước.

Giá vàng phục hồi sau một tuần biến động mạnh, khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại vùng 4.100 USD/ounce.