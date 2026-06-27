Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 27/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) dù giảm nhẹ 0,07% những vẫn duy trì ở mức 101,36 điểm, cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.
Các chuyên gia Commerzbank nhận định lạm phát Mỹ có thể hạ nhiệt nhờ giá dầu giảm sau khi căng thẳng Trung Đông lắng dịu, qua đó giảm áp lực để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng này dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong chu kỳ hiện tại và chỉ bắt đầu cắt giảm từ năm 2027, đồng thời cho rằng đồng USD có thể suy yếu khi xung đột Iran kết thúc.
Trong khi đó, dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất lên 1% - mức cao nhất từ năm 1995 - đồng Yên vẫn chịu áp lực do chênh lệch lãi suất lớn với Mỹ, cùng những lo ngại về nợ công, tài khóa và hiệu quả hạn chế của các đợt can thiệp thị trường ngoại hối của Nhật Bản.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 27/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện tăng nhẹ so với phiên trước, duy trì ở mức 25.197 đồng/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua ở mức 24.986 - 26.404 VND/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD dao động trong vùng 23.937,15 - 26.456,85 đồng với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 20 đồng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,084 - 26,454 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 126 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.938 - 26.454 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,134 - 26,454 đồng/USD, giữ nguyên mức giá cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 27/6/2026, khảo sát lúc 09h31 phút hiện không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.443 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.543 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 27/6, đang biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,204.46 - 30,744.13 đồng/EUR, đã tăng 55 đồng chiều mua và tăng 58 đồng chiều bán so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.077 - 30.797 đồng/EUR, đã giảm 264 đồng chiều mua vào và tăng 46 đồng bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,461 - 30,821 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 25 đồng chiều mua vào và tăng 26 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 27/6/2026, khảo sát lúc 09h38 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.825 và bán ra là 29.925 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank tăng nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.10 - 167.08 đồng/JPY; VietinBank mua vào giảm 54 đồng chiều mua vào và tăng 96 đồng chiều bán ra so với phiên trước, ở mức 157,08 - 168,58 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.45 - 167.92 đồng/JPY.
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