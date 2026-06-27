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Xe máy điện không cần bằng lái giá chỉ từ 15,5 triệu đồng, đi tới 165 km/lần sạc cực phù hợp cho học sinh dưới 18 tuổi

Thứ bảy, 10:18 27/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe máy điện giá hợp lý đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho học sinh nhờ chi phí sử dụng thấp, không cần bằng lái và quãng đường di chuyển ấn tượng.

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 1.Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế thời trang, đi xa tới 95km cùng động cơ 1.600W phù hợp nhu cầu đi học và đi làm hằng ngày.

Cùng với xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh, thị trường xe máy điện phổ thông đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trong nhóm khách hàng trẻ tuổi. Đặc biệt, học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên có thể điều khiển nhiều mẫu xe điện vận tốc dưới 50 km/h mà không cần giấy phép lái xe.

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite

VinFast Evo Grand Lite hiện có giá khoảng 18 triệu đồng. Ưu điểm của xe là phạm vi hoạt động vượt trội, chi phí sử dụng thấp và hệ thống hậu mãi rộng khắp. Tuy nhiên, một số trang bị đã được lược giản so với Evo Grand tiêu chuẩn để giảm giá thành.

Đánh giá xe máy điện VinFast Evo Grand Lite

Ra mắt trong năm 2025, VinFast Evo Grand Lite là phiên bản đơn giản hóa từ Evo Grand, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và học sinh. Xe sở hữu kiểu dáng thanh lịch với các đường nét bo tròn mềm mại, chiều cao yên vừa phải giúp người dùng dễ làm quen.

Mẫu xe được trang bị động cơ điện công suất tối đa 1,9 kW, vận tốc giới hạn 48 km/h nên không yêu cầu bằng lái. Điểm nổi bật nhất nằm ở bộ pin lithium dung lượng 1,2 kWh cho khả năng di chuyển tối đa khoảng 198 km sau mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, quãng đường có thể tăng lên tới 262 km.

Xe máy điện Yadea Vekoo

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 3.

Yadea Vekoo


Mức giá khoảng 15,49 triệu đồng giúp Vekoo trở thành lựa chọn tiết kiệm cho nhiều gia đình. Ưu điểm của xe là giá rẻ, dễ sử dụng và chi phí bảo dưỡng thấp. Điểm hạn chế là tốc độ và phạm vi hoạt động chỉ ở mức cơ bản, chưa phù hợp với những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Đánh giá xe máy điện Yadea Vekoo

Yadea Vekoo là một trong những mẫu xe điện phổ thông có giá bán hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay. Xe được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với học sinh cấp THPT hoặc những người mới làm quen với xe máy điện.

Xe sử dụng động cơ điện công suất 1 kW kết hợp bộ ắc-quy graphene TTFAR, cho tốc độ tối đa 38 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe máy điện Pega AuraS+

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 4.

Xe máy điện Pega AuraS+

Hiện xe có giá bán dao động khoảng 18-19 triệu đồng. Ưu điểm là thiết kế đẹp, phạm vi hoạt động dài và tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi chưa phổ biến bằng một số thương hiệu lớn trên thị trường.

Đánh giá xe máy điện Pega AuraS+

Pega AuraS+ hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới, với thiết kế mềm mại và phong cách thời trang. Xe sở hữu nhiều chi tiết bo tròn cùng cụm đèn hiện đại, tạo cảm giác cao cấp hơn so với tầm giá.

Mẫu xe được trang bị động cơ điện công suất khoảng 1,2-1,5 kW, vận tốc tối đa dưới 50 km/h nên không cần giấy phép lái xe. Điểm mạnh lớn nhất của AuraS+ là khả năng di chuyển trên 100 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Xe máy điện Osakar Nispa Lumia

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 5.

Osakar Nispa Lumia


Mức giá của Nispa Lumia hiện dao động khoảng 18-19 triệu đồng. Ưu điểm là nhiều công nghệ và tính năng an toàn trong tầm giá, trong khi hạn chế nằm ở độ nhận diện thương hiệu chưa cao.

Đánh giá xe máy điện Osakar Nispa Lumia

Trong nhóm xe điện phổ thông, OSAKAR Nispa Lumia gây chú ý nhờ thiết kế tối giản nhưng được tích hợp khá nhiều công nghệ hỗ trợ người dùng.

Xe có kích thước 1.753 x 710 x 1.130 mm, phù hợp với thể trạng học sinh Việt Nam. Mẫu xe này được trang bị động cơ điện công suất tối đa 1.580W, tốc độ lớn nhất 46 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 80 km sau mỗi lần sạc.

Điểm nhấn của Nispa Lumia là hệ thống Smartkey 4 trong 1 gồm khóa xe, mở khóa từ xa, định vị và chống trộm. Ngoài ra, nút Parking (P) giúp hạn chế hiện tượng vọt ga ngoài ý muốn, tăng độ an toàn cho người mới sử dụng. Hệ thống giảm xóc Eagle cũng mang lại cảm giác vận hành êm ái hơn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe máy điện Honda ICON e:

Xe máy điện giá rẻ cho học sinh không cần bằng lái chỉ từ 18 triệu đồng - Ảnh 6.

Xe điện Honda ICON e:


Honda ICON e: là một trong những mẫu xe được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ thương hiệu Nhật Bản cùng hệ thống dịch vụ rộng khắp. giá bán của xe hiện cũng khá mềm về mức 15,5-15,9 triệu đồng, thấp nhất từ khi mở bán. Nếu tính cả pin, Honda ICON e: hiện có giá bán từ 26,4 triệu đồng. Ưu điểm là chất lượng hoàn thiện tốt, thương hiệu uy tín và dễ bảo dưỡng. Tuy nhiên, mức giá cao hơn đáng kể so với các đối thủ khiến mẫu xe này khó tiếp cận với nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế.

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại cùng cốp chứa đồ dung tích 26 lít. Xe được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, tốc độ tối đa 48 km/h và bộ pin lithium có thể tháo rời cho phạm vi hoạt động khoảng 71 km sau mỗi lần sạc.

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