Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại so sau nhiều ngày giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng tăng phiên cuối tuần.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Giá vàng SJC
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (27/6) tại thị trường trong nước tăng mạnh trở lại sau nhiều ngày "lao dốc". Giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn bán ra tăng vọt từ 800.000 - 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng qua, ở mức 147 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải, giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 143,8 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng tại DOJI được niêm yết ở ngưỡng 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch 2 chiều ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn
Đối với giá vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... cũng đồng loạt tăng mạnh từ 800.000 - 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua, mức bán tăng lên khoảng 146,5 - 147 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 142,8 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3,7 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra chiều bán ra so với trước phiên sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới niêm yết ở vùng 4.090 USD/ounce, tăng khoảng 64 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.026 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 26/6 giảm 6,5% (tương đương 280 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 129 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/6.
Các nhà phân tích cho tằng, đà tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản có lãi suất, từ đó đẩy dòng tiền chảy vào vàng – kênh trú ẩn vốn an toàn truyền thống.
Tuy vậy, phản ứng của thị trường sau các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng.
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