Loại quả xưa rụng đầy bờ rào không ai ngó giờ thành đặc sản lên tới 500.000 đồng/kg, trồng một lần thu hoạch cả đời

Loại quả xưa rụng đầy bờ rào không ai ngó giờ thành đặc sản lên tới 500.000 đồng/kg

Quả máu hay còn gọi là quả máu chó đang vào mùa thu hoạch, được nhiều người bán với giá từ 250-500 nghìn đồng/kg.





Những ngày này, trên các nhóm chợ online rao bán một loại quả có màu đỏ sẫm đặc quánh, nhìn thoáng như máu tươi. Đó chính là quả máu chó.

Chị Nguyễn Thu Hương, trú tại phường Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, đây là quả máu chó, chị nhờ người quen mua từ Quảng Ninh gửi về. Ngày đi làm, tối về chị mới có thời gian làm, nghe nói có tác dụng bổ máu, đẹp da, giải nhiệt lại tốt cho sức khỏe nên chị đã chi hơn 1 triệu đồng để mua về ngâm.

"Năm nay tôi mua được rẻ, giá ở Quảng Ninh là 230 nghìn đồng/kg, thêm cước xe 100 nghìn đồng cho 5kg nữa. Tính ra, mỗi cân quả máu chó chỉ 250 nghìn đồng/kg nhưng mua lẻ ở Hà nội phải 300-400 nghìn đồng/kg, lại không tươi bằng", chị Hương nói.

Theo chị Hương, cách đây 4 năm, chị được người quen ở Quảng Ninh giới thiệu về loại quả này, khi đó, chị phải chi số tiền 500 nghìn đồng để mua 1 cân quả máu chó về ngâm thử.

Có thời điểm, quả máu chó được rao bán với giá lên tới 500 nghìn đồng/kg.





"Quả máu chó có lớp vỏ bên ngoài đỏ như son, lấy dao khía nhẹ sẽ thấy có chất dịch có màu đỏ như máu chảy ra, nếm thử sẽ thấy chua chua, ngọt ngọt. Mang đi ngâm đường, uống như siro, màu lại đỏ đẹp nên con tôi thích lắm", chị Hương cho hay.

Ngoài ngâm đường làm siro uống giúp bổ máu, kích thích tiêu hóa, chị Hương còn cho rằng quả máu còn giúp đẹp da. Vì từ ngày uống nước ngâm loại quả này, da chị trở nên hồng hào hơn, con trai chị cũng hết hẳn chứng đi ngoài phân sống, tiêu hóa tốt hơn và ăn uống ngon miệng hơn.

Thời gian gần đây, quả máu chó bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trên các chợ online, quả máu chó được rao bán với giá từ 300-500 nghìn đồng/kg tùy loại với đủ các công dụng "thần thánh".

Bán quả máu chó với giá 300 nghìn đồng/kg, một tiểu thương tại TP. Hà Giang (Hà Giang) cho biết, quả máu chó trước đây mọc rất nhiều ở trong rừng, không mấy ai quan tâm, người đi rừng thỉnh thoảng hái để ăn chơi, gom hạt ép thành dầu chứ ít người bán.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, quả máu chó được thương lái khắp nơi lùng mua, gom hàng bán sang Trung Quốc với giá cao nên người dân lên rừng hái ngày một nhiều khiến quả máu chó ngày một khan hiếm, giá cũng đẩy lên cao.

"Ở Hà Giang bây giờ hiếm lắm, thi thoảng tôi mới mua được của dân bản đi rừng hái về, còn đâu khách đặt nhiều thì tôi lại phải lấy hàng tận Quảng Ninh để trả khách. Người nào mua quen thì năm nào đến mùa cũng mua 3-5kg, ai chưa biết thì mua 1-2kg về dùng thử", người này nói.

Quả máu chó khi non có màu xanh, chín chuyển dần từ màu cam sang màu đỏ sẫm.





Theo người dân bản xứ, cây máu chó mọc dại trong rừng hoặc mọc ở các bờ rào miền núi, quả non có màu xanh, khi chín chuyển sang màu cam rồi đỏ sẫm, mọc thành chùm, bé như quả cà chua bi.

Hiện nay, được nhiều người biết đến nên giá quả máu chó có thời điểm lên tới 500 nghìn đồng/kg, nhiều người dân lên rừng lấy cây giống mang về trồng tại vườn nhà lấy quả hoặc nhân giống, bán cây con với giá từ 80-120 nghìn đồng/cây.

Loại quả này được thương lái Trung Quốc gom mua rất nhiều nên giá khá đắt đỏ. Như năm 2020, giá 1kg quả máu lên tới 500.000 đồng, nay chỉ dao động từ 250.000-300.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Tuy nhiên, hàng cũng không có nhiều, giới buôn như chị phải gom mua từ nhiều nguồn khác nhau.

Trên thị trường, giá của quả máu thường được rao bán từ 250.000-300.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán giá 450.000 đồng/kg. Khách muốn mua phải đặt trước 1-2 ngày bởi nguồn hàng không có sẵn.

Loại quả trồng một lần thu hoạch nhiều năm

Do lợi ích từ cây và quả máu chó, nhiều người đã trồng cây máu chó để khai thác. Cây máu chó có thể trồng bằng hạt, giâm hoặc chiết cành, trong đó cách chiết cành được người dân áp dụng phổ biến hơn vì cây nhanh bén rễ và cho thu hoạch. Cây ưa khí hậu nóng ẩm, thích hợp đất tơi xốp, mùn và thoát nước tốt. Khi trồng, cây cần có giàn để có thể leo bám như phát triển tự nhiên trong rừng. Do tốc độ sinh trưởng chậm, cây máu chó thường phải từ 3-5 năm mới bắt đầu kết quả, cho thu hoạch. Do vậy, người trồng cây cần kiên trì chờ đợi.







