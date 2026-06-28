Loại rau ‘quốc dân’ của người Việt, giá chỉ vài chục nghìn, ở nước ngoài giá siêu đắt, bán theo từng bó nhỏ

Loại rau "quốc dân" của người Việt, đi đâu cũng thấy

Đối với nhiều người Việt, rau muống không đơn thuần là một loại rau mà còn là ký ức của những bữa cơm gia đình. Những đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát nước luộc rau dầm sấu hay vài cọng rau muống xào tỏi thơm lừng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Loại rau này có khả năng sinh trưởng mạnh, dễ trồng, dễ chăm sóc và thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu. Từ ruộng nước, ao hồ đến những luống rau ven nhà, rau muống đều có thể phát triển xanh tốt.

Chính vì nguồn cung dồi dào nên tại Việt Nam, rau muống luôn nằm trong nhóm rau xanh có giá thành thấp nhất thị trường. Tại nhiều chợ dân sinh, mỗi bó rau chỉ có giá từ từ 15.000 – 25.000 đồng/kg tùy thời điểm, trở thành lựa chọn quen thuộc của các gia đình.

Tại nhiều chợ dân sinh, mỗi bó rau chỉ có giá từ từ 15.000 – 25.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Ở Việt Nam rẻ như cho, ra nước ngoài lại thành đặc sản đắt đỏ

Điều khiến nhiều người bất ngờ là loại rau bình dân này lại có giá khá cao tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Australia hay một số nước châu Âu.

Tại các siêu thị châu Á ở nước ngoài, rau muống thường được đóng gói thành từng túi nhỏ hoặc từng bó nhỏ gọn. Giá bán quy đổi có thể cao gấp nhiều lần so với tại Việt Nam. Với những người Việt xa quê, rau muống vì thế trở thành món rau mang đậm hương vị quê nhà và luôn được săn tìm mỗi khi có dịp.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc rau muống cần điều kiện khí hậu phù hợp để sinh trưởng, thời gian bảo quản ngắn và chi phí vận chuyển cao. Ngoài ra, tại nhiều quốc gia, diện tích trồng rau muống không lớn nên nguồn cung thường hạn chế hơn so với Việt Nam.

Không ít du học sinh và người Việt định cư ở nước ngoài từng chia sẻ rằng họ phải cân nhắc kỹ trước khi mua rau muống vì mức giá không hề rẻ. Điều này càng khiến loại rau quen thuộc ở quê nhà trở nên đặc biệt hơn.

Loại rau dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Bên cạnh hương vị dễ ăn, rau muống còn được đánh giá cao nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể.

Trong rau muống có vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali và magie. Hàm lượng chất xơ khá dồi dào cũng giúp loại rau này trở thành món ăn quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình.

Đặc biệt, phần ngọn non và lá rau muống chứa nhiều dưỡng chất hơn so với phần thân già. Đây cũng là lý do người tiêu dùng thường ưu tiên lựa chọn những bó rau non, xanh và tươi khi đi chợ.

Ngoài các món luộc truyền thống, rau muống còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như xào tỏi, xào thịt bò, nộm rau muống, lẩu hoặc các món ăn đường phố quen thuộc.

Rau muống có vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali và magie.

Trồng dễ như cỏ, cắt một lần lại mọc tiếp

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của rau muống là khả năng tái sinh rất nhanh. Sau khi cắt ngọn, cây tiếp tục đâm chồi mới và cho thu hoạch nhiều lứa liên tiếp.

Chỉ sau khoảng 20–30 ngày gieo trồng, người trồng đã có thể thu hoạch lứa đầu tiên. Những lần tiếp theo thường diễn ra cách nhau khoảng 10–15 ngày tùy điều kiện chăm sóc.

Nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh, chi phí đầu tư thấp và năng suất cao, rau muống từ lâu đã trở thành một trong những loại rau chủ lực của nhiều vùng chuyên canh rau màu trên cả nước.

Không chỉ ở nông thôn, nhiều gia đình thành phố hiện nay cũng tận dụng ban công, sân thượng hoặc các thùng xốp để tự trồng rau muống tại nhà. Chỉ cần một ít đất và nước, loại rau này có thể phát triển xanh tốt quanh năm.

Cách chọn rau muống ngon khi đi chợ

Để mua được rau muống tươi ngon, người tiêu dùng nên chọn những bó có ngọn non, thân vừa phải, màu xanh tự nhiên và lá không bị dập nát.

Rau ngon thường có thân giòn, đốt ngắn và lá xanh mướt. Những bó rau quá già, thân to bất thường hoặc lá ngả vàng thường sẽ kém ngon hơn khi chế biến.

Khi sơ chế, nên nhặt bỏ phần gốc già, rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước và chế biến ngay trong ngày để giữ được độ tươi ngon tự nhiên.

Từ một loại rau bình dân xuất hiện ở hầu hết các khu chợ Việt Nam, rau muống đã trở thành món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực Việt. Giá chỉ vài nghìn đồng một bó nhưng lại được bán với mức giá cao tại nhiều quốc gia, rau muống là minh chứng cho việc những sản vật quen thuộc nhất đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ nhất khi xa quê.

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