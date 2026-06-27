Loại rau mùa nào cũng có giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt rất giàu canxi, selen
GĐXH - Rau mồng tơi là loại rau mùa nào cũng có, hiện trên thị trường giá bán khá rẻ, chỉ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Loại rau dân dã này rất giàu canxi, selen, vitamin, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Mồng tơi – thứ rau quen thuộc trong vườn
Với nhiều thế hệ người Việt, mồng tơi là loại rau gắn liền với những bữa cơm mùa hè. Từ những luống rau nhỏ sau nhà đến các vườn chuyên canh quy mô lớn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những dây mồng tơi xanh mướt leo trên giàn.
Trước đây, mồng tơi chủ yếu được trồng để phục vụ nhu cầu gia đình. Cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh, chỉ cần vài tuần sau khi gieo hạt là có thể thu hoạch. Chính vì nguồn cung dồi dào nên giá bán của loại rau này luôn ở mức bình dân, phù hợp với mọi đối tượng người tiêu dùng.
Những năm gần đây, khi xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng được quan tâm, mồng tơi tiếp tục được đánh giá cao nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú. Không ít người xem đây là một trong những loại rau "quốc dân" vừa ngon, vừa bổ, lại có giá thành rất dễ chịu.
Mồng tơi có lá dày, màu xanh đậm, thân mềm và chứa nhiều chất nhầy tự nhiên. Khi nấu canh, phần chất nhầy này tạo nên độ sánh đặc trưng, giúp món ăn có vị ngọt mát và dễ ăn hơn. Đây cũng là lý do nhiều gia đình thường lựa chọn canh mồng tơi trong những ngày hè oi bức.
Loại rau giàu selen, canxi và nhiều dưỡng chất có lợi
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau mồng tơi chứa nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ, protein thực vật cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, sắt, magie và selen.
Trong đó, selen là vi chất tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Dù chỉ cần với lượng nhỏ nhưng đây là dưỡng chất rất cần thiết đối với sức khỏe. Mồng tơi được xem là một trong những loại rau có hàm lượng selen đáng chú ý trong nhóm rau xanh phổ biến.
Bên cạnh đó, lượng canxi trong mồng tơi cũng tương đối dồi dào. Không chỉ vậy, loại rau này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, góp phần làm phong phú khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày.
Một điểm cộng khác là mồng tơi chứa nhiều nước và chất xơ hòa tan. Vì vậy, đây là loại rau thường xuyên xuất hiện trong thực đơn mùa hè của nhiều gia đình Việt.
Giá rẻ, mùa nào cũng có
Không giống nhiều loại rau theo mùa, mồng tơi có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua loại rau này quanh năm.
Tại các chợ dân sinh và cửa hàng thực phẩm, giá mồng tơi thường dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm nguồn cung dồi dào, giá còn thấp hơn.
Chính mức giá bình dân đã giúp mồng tơi trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Chỉ với vài nghìn đồng, người nội trợ đã có thể chế biến được nồi canh rau xanh mát cho cả nhà.
Từ canh cua mồng tơi, canh tôm nấu mồng tơi đến mồng tơi luộc chấm kho quẹt hay xào tỏi, loại rau này đều mang đến hương vị thanh mát, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Trồng một lần, thu hoạch liên tục nhiều tháng
Một trong những ưu điểm lớn nhất của mồng tơi là khả năng sinh trưởng mạnh. Cây có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành, thích hợp với nhiều loại đất khác nhau.
Sau khi gieo khoảng 30–40 ngày, người trồng đã có thể bắt đầu thu hái những lứa lá đầu tiên. Đặc biệt, càng cắt ngọn, cây càng đâm nhiều nhánh mới và cho thu hoạch liên tục trong nhiều tháng.
Không ít gia đình ở thành phố hiện nay tận dụng sân thượng, ban công hoặc những khoảng đất nhỏ để trồng mồng tơi. Chỉ cần một giàn rau đơn giản là đã có nguồn rau sạch phục vụ cả gia đình suốt mùa hè.
Nhờ chi phí đầu tư thấp, thời gian sinh trưởng ngắn và khả năng cho thu hoạch kéo dài, mồng tơi cũng là loại rau được nhiều nông hộ lựa chọn trong mô hình sản xuất rau an toàn.
Cách chọn mồng tơi ngon khi đi chợ
Để mua được mồng tơi tươi ngon, người tiêu dùng nên chọn những bó có lá xanh đậm tự nhiên, thân non vừa phải, không bị dập nát hay úa vàng.
Những bó rau có lá quá to thường đã già, khi nấu dễ bị dai và giảm độ ngọt. Ngược lại, rau quá non có thể ít hương vị hơn.
Khi chế biến, nên sử dụng rau trong ngày để giữ được độ tươi và hàm lượng dinh dưỡng. Mồng tơi thích hợp nhất với các món luộc, nấu canh hoặc xào nhanh trên lửa lớn.
Từ một loại rau dân dã xuất hiện ở hầu hết các vùng quê Việt Nam, mồng tơi ngày nay vẫn giữ nguyên sức hút nhờ giá rẻ, dễ trồng, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Giữa vô số thực phẩm hiện đại, loại rau xanh mướt này vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình bởi sự giản dị, lành tính và giá trị bền vững mà nó mang lại.
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