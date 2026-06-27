Giá bạc hôm nay 27/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

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Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, mức điều chỉnh này giúp giá vàng lấy lại phần lớn mức giảm của ngày hôm qua, đưa vàng SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 27/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 27/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 61 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy bật tăng trở lại. Giá bán mở phiên sáng nay đã phục hồi về vùng 61,706 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang ở vùng 59,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 27/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự phục hồi. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h08 phút hiện đã nhích lên vùng 61,707 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,947 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 27/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc chưa có sự điều chỉnh so với giá bán niêm yết khung giờ 16h41 chiều qua, vẫn đang duy trì ở vùng 61,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,312 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 27/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc mở phiên hôm nay 27/6 cũng có sự phục hồi nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,314 triệu đồng/lượng và khoảng 11,570 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,245 triệu đồng/lượng và khoảng 11,225 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 27/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay đã tăng nhẹ trở lại, giá bán nhích lên vùng 59 USD/ounce, sau đà giảm mạnh của tuần trước. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc đang điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng, thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới hôm nay nhích lên vùng 59 USD/ounce.



