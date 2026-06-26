Ô tô điện giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế retro thời trang, sạc nhanh 35 phút, đi tới 410km, rẻ như Kia Morning có đáng tiền?

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Ô tô điện ở Việt Nam thiết kế retro thời trang, sạc nhanh 35 phút, đi tới 410km

Xe điện Wuling Bingo 2026

Wuling vừa chính thức giới thiệu New Bingo 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý hướng tới nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ và người dùng đô thị. So với phiên bản trước, mẫu xe điện này không chỉ được làm mới về thiết kế mà còn nâng cấp đáng kể về công nghệ và khả năng kết nối hạ tầng sạc.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên New Bingo 2026 là việc trang bị chuẩn sạc nhanh CCS2 – tiêu chuẩn đang được sử dụng phổ biến trên nhiều hệ thống trạm sạc công cộng hiện nay. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới sạc nhanh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bộ sạc tại nhà.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 35 phút. Đây là thông số giúp tăng đáng kể tính linh hoạt khi di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe thường xuyên trong đô thị.

Tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế retro đặc trưng, New Bingo 2026 sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại kết hợp bảng màu ngoại thất mới gồm Tím Pastel, Trắng Ivory và Xanh Denim.

Thiết kế mới giúp mẫu xe trở nên trẻ trung và nổi bật hơn, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách thời trang và cá tính riêng.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên New Bingo 2026 là việc trang bị chuẩn sạc nhanh CCS2

Bên trong khoang lái, Wuling duy trì triết lý thiết kế tối giản nhưng nâng cấp trải nghiệm sử dụng bằng nhiều chi tiết thực dụng hơn. Không gian nội thất được phối hai tông màu nâu hiện đại, tạo cảm giác cao cấp hơn so với phiên bản cũ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc thay thế cần số truyền thống bằng cần số điện tử tích hợp phía sau vô-lăng. Thiết kế này giúp giải phóng không gian khu vực trung tâm, tạo thêm nhiều hộc chứa đồ tiện lợi.

Xe cũng được trang bị cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch với giao diện mới, hỗ trợ hiển thị trực quan các thông tin vận hành và giải trí.

New Bingo 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Bingo, Bingo Plus và Bingo Max nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Nâng cấp mạnh về an toàn và tiện nghi

Phiên bản tiêu chuẩn Bingo sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 333 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mức đủ đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị nhiều ngày mà không cần sạc thường xuyên.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Bingo Max được trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn cho phép xe di chuyển tối đa tới 410 km sau mỗi lần sạc. Con số này giúp mẫu xe điện đô thị của Wuling trở thành một trong những lựa chọn có phạm vi hoạt động tốt nhất trong tầm giá.

Khả năng vận hành linh hoạt cùng chi phí sử dụng thấp cũng giúp New Bingo trở thành phương án phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, New Bingo 2026 còn được nâng cấp đáng kể về trang bị an toàn.

Các phiên bản Plus và Max dự kiến sở hữu hệ thống 4 túi khí, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn cho người ngồi trong xe.

Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ giúp quan sát toàn cảnh xung quanh, hỗ trợ đỗ xe và di chuyển trong các khu vực chật hẹp dễ dàng hơn.

Xe được trang bị sạc nhanh CCS2

Danh sách tiện nghi còn có đèn pha tự động, gạt mưa tự động cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Giá ô tô điện Wuling New Bingo 2026

Theo thông tin được công bố, Wuling New Bingo 2026 có giá dự kiến từ 399 triệu đồng.

Mức giá này đưa mẫu xe điện đô thị của Wuling trở thành đối thủ đáng chú ý của nhiều dòng xe điện cỡ nhỏ đang có mặt trên thị trường. Bên cạnh lợi thế về thiết kế cá tính, New Bingo còn ghi điểm nhờ phạm vi hoạt động dài, khả năng sạc nhanh CCS2 và danh sách trang bị được nâng cấp toàn diện.

Ngoài ra, hãng cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho những khách hàng đặt cọc sớm với nhiều quyền lợi về bảo hiểm và bảo hành, trong đó pin được bảo hành tới 7 năm hoặc 150.000 km.

Với những nâng cấp đáng kể về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm sử dụng, New Bingo 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những mẫu xe điện đô thị đáng chú ý nhất trong phân khúc giá dưới 500 triệu đồng.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.