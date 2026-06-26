Honda thông báo tin vui tới toàn bộ khách hàng mua ô tô
GĐXH - Honda đang giảm tới 100% phí trước bạ khi mua xe ô tô trong tháng 6 và chương trình khuyến mại lớn nhân 30 năm thành lập Honda Việt Nam.
Honda giảm tới 100% phí trước bạ khi mua ô tô
Trong tháng 6, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục giảm giá theo hình thức hỗ trợ tới 50% lệ phí trước bạ với các phiên bản, mẫu mã như Honda BR-V L, BR-V G, Honda HR-V L, HR-V L. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản tăng ưu đãi cho các phiên bản của mẫu Honda City từ mức 50% lên 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6/2026.
Cụ thể, với mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ áp dụng trong tháng 6/2026, khách hàng mua Honda City G (giá niêm yết 499 triệu đồng) được giảm gần 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 449 triệu đồng. Bản City L (giá niêm yết 539 triệu đồng) giảm 53,9 triệu đồng về mức 485 triệu đồng. Trong khi khách mua bản City RS (giá niêm yết 569 triệu đồng) giảm 56,9 triệu đồng, chỉ còn 512 triệu đồng.
Đặc biệt, khi so với các mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A, chi phí sở hữu của Honda City cũng dễ tiếp cận hơn nhiều. Nếu như muốn mua KIA Morning GT-Line, người dùng phải bỏ ra 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.
Ở nhóm xe gia đình 7 chỗ, Honda BR-V được niêm yết từ 629 triệu đồng và đang được ưu đãi 50% phí trước bạ. Mẫu MPV mang phong cách SUV này gây chú ý nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành ổn định cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING được trang bị trên nhiều phiên bản.Ô tô và xe cộ
Trong khi đó, Honda HR-V hiện có giá từ 699 triệu đồng kèm ưu đãi 50% phí trước bạ. Mẫu SUV cỡ B này tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta và Kia Seltos nhờ thiết kế hiện đại, cảm giác lái tốt cùng danh sách trang bị an toàn nổi bật trong phân khúc.
Bảng các mẫu xe được khuyến mại của Honda trong tháng 6
TT
Mẫu xe
Giá trị khuyến mại
Điều kiện áp dụng
1
City
Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026
2
BR-V L
3
BR-V G
4
HR-V L
5
HR-V G
Ưu đãi lãi suất cố định 6.6% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VP bank
Ưu đãi lãi suất cố định 7.5% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VIB
Honda ưu đãi lớn mừng 30 năm thành lập
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Honda Việt Nam và 20 năm phát triển mảng kinh doanh ô tô tại Việt Nam, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Nhà phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt "Mừng dấu mốc vàng – Rinh ngàn quà tặng".
Chương trình được triển khai từ ngày 5/6 đến hết 31/8/2026, áp dụng cho khách hàng mua xe ô tô Honda mới hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, phụ kiện chính hãng tại các Nhà phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc.
Với tổng giá trị giải thưởng hơn 7 tỷ đồng, chương trình mang đến hàng chục nghìn quà tặng hấp dẫn và nhiều giải thưởng giá trị, bao gồm 6 xe máy Honda SH 125i, 12 xe máy Honda Air Blade 125, 18 xe máy Honda Vision cùng hơn 11.500 phần quà và voucher dịch vụ.
Chương trình diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quay thưởng trực tuyến trên website từ 5/6 đến 31/8/2026, cho phép khách hàng tham gia vòng quay may mắn để nhận các quà tặng như ô kỷ niệm 30 năm Honda Việt Nam, bình giữ nhiệt cao cấp, voucher thay dầu hoặc lọc gió điều hòa miễn phí.
Giai đoạn 2 là quay thưởng đặc biệt do HVN tổ chức dự kiến vào ngày 9/9/2026, với các giải thưởng giá trị là các mẫu xe máy Honda phổ biến trên thị trường, phân bổ theo từng khu vực và loại hình giao dịch.
Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình khi mua xe ô tô Honda mới hoặc sử dụng dịch vụ tại Nhà phân phối Ô tô Honda trong thời gian chương trình và có tài khoản My Honda+ đã nhập thông tin số VIN của xe. Đối với doanh nghiệp, tài khoản My Honda+ phải được cá nhân ủy quyền hoặc giới thiệu thực hiện giao dịch.
HVN lưu ý mỗi số VIN xe ô tô chỉ được tham gia tối đa một lượt quay may mắn cho mỗi giao dịch. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và khách hàng trúng thưởng sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở, thuế thu nhập cá nhân và thủ tục đăng ký xe nếu cần.
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