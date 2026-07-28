Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (28/7), vào lúc 8h30', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, về mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, xuống mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ tới 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h42, giá vàng thế giới tiếp tục lùi về 4.047 USD/ounce.

Sáng nay 28/7, lúc 7h giá vàng thế giới giảm về 4.065 USD/ounce sau khi tăng vọt lên trên 4.100 USD/ounce phiên hôm qua.

Lúc 21h ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.088 USD/ounce, tăng 34 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.