Xuất hiện xe máy điện ở Việt Nam sở hữu pin LFP, tốc độ 85km/h, đi 250km/lần sạc giá 39 triệu đồng

Xe máy điện sở hữu pin LFP, tốc độ 85km/h, đi 250km/lần sạc

Xe máy điện MOVE Thinking

MOVE Thinking là mẫu xe máy điện được sản xuất tại nhà máy MOVE Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện có khả năng di chuyển đường dài nhưng vẫn đảm bảo chi phí vận hành thấp. Với pin LFP dung lượng lớn, động cơ mạnh và nhiều trang bị hiện đại, mẫu xe cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe điện tầm trung - cao cấp.

MOVE Thinking sở hữu thiết kế mang phong cách thể thao với thân xe gọn gàng, phù hợp cho cả việc di chuyển trong thành phố lẫn những hành trình xa.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.920 x 730 x 1.170 mm, chiều cao yên 780 mm giúp người có vóc dáng trung bình dễ dàng chống chân và điều khiển.

Trọng lượng xe khoảng 120 kg, đã bao gồm bộ pin, trong khi tải trọng tối đa đạt 130 kg.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 15 lít, đáp ứng nhu cầu để mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng.

MOVE Thinking được trang bị hệ thống chiếu sáng LED trước và sau

MOVE Thinking được trang bị hệ thống chiếu sáng LED trước và sau nhằm tăng khả năng quan sát cũng như tiết kiệm điện năng.

Xe sử dụng bộ vành hợp kim nhôm 12 inch kết hợp lốp trước và sau cùng kích thước 120/70-12 góp phần mang lại độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống treo gồm giảm xóc thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau, phù hợp với điều kiện đường phố cũng như những cung đường có mặt đường không bằng phẳng.

Đáng chú ý, cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa giúp tăng khả năng kiểm soát và rút ngắn quãng đường phanh trong nhiều điều kiện vận hành.

Xe hỗ trợ mở khóa bằng remote kết hợp khóa cơ truyền thống, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Điểm nổi bật nhất của MOVE Thinking nằm ở hệ thống truyền động và bộ pin dung lượng lớn. Xe sử dụng mô-tơ điện Hub Motor với công suất định danh 3.000 W và công suất cực đại lên tới 6.000 W.

Điểm nổi bật nhất của MOVE Thinking nằm ở hệ thống truyền động

Theo thông số công bố, mô-men xoắn định danh đạt 33,5 Nm giúp xe tăng tốc khá linh hoạt khi di chuyển trong đô thị hoặc leo dốc.

Tốc độ tối đa của MOVE Thinking đạt khoảng 85 km/h, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như những hành trình trên các tuyến đường có tốc độ cao hơn.

Nguồn năng lượng được cung cấp từ bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh.

Theo điều kiện thử nghiệm lý tưởng, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 250km sau mỗi lần sạc đầy, thuộc nhóm có phạm vi hoạt động lớn trong phân khúc xe máy điện hiện nay.

Thời gian sạc đầy từ 0-100% dao động khoảng 5-6 giờ thông qua bộ sạc công suất 803 W.

Bộ pin có trọng lượng khoảng 30kg và sử dụng công nghệ pin LFP, vốn được đánh giá cao về độ bền, khả năng chịu nhiệt cũng như tuổi thọ sử dụng.

MOVE cũng đưa ra chính sách bảo hành khá dài cho mẫu xe này với thời gian bảo hành khung sườn lên tới 10 năm, pin 10 năm, trong khi động cơ và bộ điều khiển (IC) được bảo hành 1 năm.

Giá xe máy điện MOVE Thinking

Hiện MOVE Thinking được niêm yết với giá bán 39 triệu đồng và có bốn tùy chọn màu sắc gồm đỏ, xanh, đen và xám.

Theo công bố của nhà sản xuất, MOVE Thinking được lắp ráp tại nhà máy MOVE Việt Nam.

Với mức giá 39 triệu đồng, phạm vi hoạt động lên tới 250km, tốc độ tối đa 85 km/h cùng hàng loạt trang bị như pin LFP, phanh đĩa trước sau, đèn LED và chính sách bảo hành dài hạn, MOVE Thinking là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện phục vụ cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình xa.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.