Ngang tầm SH, xe ga 150cc giá 72 triệu đồng, có ABS 2 kênh, TCS xuất hiện trên thị trường Việt Nam

Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầm GĐXH - Xe ga 150cc mới của Honda gây chú ý với phong cách retro châu Âu sang trọng, động cơ mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại.

Xe ga 150cc có ABS 2 kênh, TCS xuất hiện trên thị trường Việt Nam

Skytown 150 mới dành cho thị trường Việt Nam.

KYMCO Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Skytown 150 mới dành cho thị trường Việt Nam. Được phát triển dựa trên nền tảng sản phẩm xuất khẩu châu Âu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nghiêm ngặt, Skytown 150 hướng tới tệp khách hàng nam giới trong độ tuổi từ 25–45 tại các khu đô thị lớn, những người đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển vừa mạnh mẽ, vừa thực dụng và đảm bảo tính an toàn cao.

Skytown 150 hướng tới tệp khách hàng nam giới trong độ tuổi từ 25–45

Về thiết kế, KYMCO Skytown 150 mang kiểu dáng Maxi-scooter góc cạnh, hiện đại và cá tính hơn hẳn Honda SH hay Air Blade. Xe được thiết kế để tối ưu hóa sự thoải mái cho người lái với không gian yên xe rộng rãi và vị trí để chân linh hoạt. Mẫu xe Skytown 150 ra mắt thị trường với 3 tùy chọn màu sắc thời thượng gồm Đen bóng, Xám xi măng và Xanh nhám, phù hợp với phong cách sống năng động của khách hàng hiện đại.





KYMCO Skytown 150 mang kiểu dáng Maxi-scooter góc cạnh

Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, KYMCO Skytown 150 mang kiểu dáng Maxi-scooter góc cạnh Điểm đáng chú ý nhất trên Skytown 150 là trang bị an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control), giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tay lái và hạn chế tối đa nguy cơ trượt bánh khi di chuyển trên bề mặt đường trơn trượt.

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ Full LED cao cấp. SkyTown 150 cũng đi kèm màn hình kỹ thuật số LCD

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ Full LED cao cấp. SkyTown 150 cũng đi kèm màn hình kỹ thuật số LCD hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống chìa khóa thông minh Keyless với đầy đủ tính năng khởi động không cần chìa, tìm xe và cảnh báo chống trộm, cùng cổng sạc nhanh USB Type-C QC 3.0 và cốp chứa đồ rộng rãi để vừa 01 mũ bảo hiểm Full-face.





Sức mạnh của KYMCO Skytown 150 được cung cấp từ khối động cơ xăng 150cc

Sức mạnh của KYMCO Skytown 150 được cung cấp từ khối động cơ xăng 150cc, xi-lanh đơn, phun xăng điện tử, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11.4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,1 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và vận hành bền bỉ trên mọi cung đường. Xe có bình xăng dung tích 7.0 lít, đảm bảo quãng đường di chuyển thoải mái cho người sử dụng.

Giá xe ga 150cc KYMCO Skytown 150

Giá bán lẻ đề xuất của KYMCO Skytown 150 là 72 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đặc biệt, trong đợt mở bán đầu tiên, khách hàng mua xe sẽ nhận được bộ quà tặng ưu đãi hấp dẫn bao gồm một mũ bảo hiểm 3/4 chính hãng KYMCO, tai nghe Bluetooth Soundcore V20i và một thùng hành lý phía sau chính hãng.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



