Tỷ giá USD hôm nay 28/7: Đồng Đô la Mỹ tăng mạnh khối ngân hàng, trong khi 'chợ đen' giảm nhẹ

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hôm nay tăng 0,05%, hiện ở mức 101,51. điểm, mức cao nhất tính từ thời điểm cuối tháng 3/2025 đến nay.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR có thời điểm tăng tới 0,4% rồi thu hẹp đà tăng và đi ngang trong ngày, giao dịch ở mức 1,1371 USD/EUR. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,1% xuống mức 163,74 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên mức 101,51 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do giảm nhẹ. Yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm tại các ngân hàng.

Đồng USD suy yếu so với EUR và yên Nhật trong phiên đầu tuần khi Mỹ tạm dừng không kích Iran, kéo giá dầu giảm mạnh và cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đồng bạc xanh thu hẹp đà giảm nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm ít hơn so với các thị trường khác. Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed, với kỳ vọng khoảng 33% khả năng tăng lãi suất, cùng các dữ liệu quan trọng như GDP quý II và lạm phát PCE lõi của Mỹ. Trong khi đó, BOJ được kỳ vọng sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất để hỗ trợ đồng yên, còn đồng bảng Anh giảm nhẹ trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 28/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 13 đồng, hiện ở mức 25.306 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.079 đồng mua vào và 26.507 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 28/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 28/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 28/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,105-26,515 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 18 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.088-26.533 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,150-26,530 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 28/7/2026, khảo sát lúc 09h11 giảm giá chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.308 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.418 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 28/7, đồng loạt giảm tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,165.55-30,703.12 đồng/EUR, đã giảm 85 đồng chiều mua vào và giảm 89 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.406-30.716 đồng/EUR, đã giảm 66 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,443-30,872 đồng/EUR, đã giảm 60 đồng chiều mua vào và giảm 61 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 28/07/2026 khảo sát lúc 09h16 hiện đang được mua vào là 29.857 và bán ra là 29.977 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tiếp tục giảm so với ngày hôm qua, ở mức 154.38-165.84 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên giảm xuống mức 155,82-165,82 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên cũng đã giảm nhẹ 4 đồng chiều mua vào và giảm 6 đồng chiều bán ra so với giá của ngày hôm qua, ở vùng 156.44-166.16 đồng/JPY.

Trong bối cảnh hiện nay, căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đã làm gia tăng tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, tiếp tục giúp đồng USD phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy tình hình thị trường tiền tệ trong nước cũng chưa có nhiều biến động, sau nhiều ngày đi ngang, tỷ giá đồng USD khối ngân hàng tiếp tục tăng, tuy nhiên biên độ giao động chưa lớn. Sau 2 ngày tăng nhẹ, rồi chững giá, tỷ giá USD tự do hôm nay lại có xu hướng giảm nhẹ. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.403 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 27/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.