Giá vàng hôm nay 27/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm?

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Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… giá vàng SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ổn định, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng SJC

Giá vàng miếng SJC của thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng SJC của Mi Hồng giao dịch ở mức 142,9-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 của Mi Hồng được niêm yết ở mức 142,9-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn PNJ được niêm yết ở mức khoảng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn 24K (999.9) Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 141,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng của Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước không đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo Báo Quân đội Nhân dân, trên sàn Kitco giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.284,2 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Theo quy đổi tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 135,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã trải qua một tuần khó khăn nữa khi những nỗ lực ban đầu để ổn định trên mức 4.350 USD/ounce đã bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nghĩ rằng giá vàng sẽ hồi phục trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 14 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại; 5 ngườinhận định kim loại quý đi ngang; 4 người còn lại cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm.

Tương tự, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng cho rằng giá vàng sẽ hồi phục. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 152 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 86 người nhận định vàng tăng trong tuần tới. Có 35 người cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 31 nhà đầu tư còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.