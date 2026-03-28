Giá vàng hôm nay 28/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đến 9h25', giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên mức 169,6-172,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 1,2 đồng/lượng, lên mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 1,2 đồng/lượng, lên mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 5h ngày 28/3, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức giá 4.493 USD/ounce.
Lúc 23h ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.521 USD/ounce, tăng tới 146 USD.
Thị trường vàng thế giới đang trong trạng thái giằng co mạnh giữa hai lực kéo trái chiều. Một bên là nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị. Bên còn lại là áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh.
MPV 7 chỗ giá 445 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Toyota Vios ở Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 57 phút trước
GĐXH - MPV sở hữu thiết kế sang trọng, có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, giá bán chỉ từ 445 triệu đồng.
Ô tô hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng: Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Toyota Yaris Cross rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Ô tô hybrid tại Việt Nam bất ngờ được điều chỉnh giá mạnh, nhiều mẫu xe quen thuộc như Honda Civic e:HEV RS, Hyundai Santa Fe Hybrid hay Toyota Yaris Cross HEV đồng loạt nhận ưu đãi lớn, trong đó có mẫu giảm tới hơn 300 triệu đồng, khiến phân khúc này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - iPhone 14 đang là chiếc iPhone mới đập hộp thuộc loại rẻ nhất nhì trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại nổi bật với mức giá tương đương nhưng là hàng cũ.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo caoGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.
Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air BladeGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.
Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/3, Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 0h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu, mặt hàng xăng E5RON92 giảm còn 23.326 đồng/lít.
Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback của Honda với loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ, an toàn và hệ thống truyền động, giữ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 250 triệu đồng nhưng được bổ sung nhiều trang bị mới.
