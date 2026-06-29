Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji lại giảm

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Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao sau 1 tuần? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước nhưng nhà đầu tư vẫn lỗ do chênh lệch mua bán.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay hạ 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.060,1 USD/ounce, giảm 28,5 USD/ounce so với một ngày trước.

Tuần qua, giá vàng biến động mạnh khi lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực bán do đồng USD tăng giá, lạm phát Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng giao ngay mở tuần quanh 4.142 USD/ounce, tăng lên đỉnh 4.221 USD/ounce trước khi lao dốc xuống đáy tuần 3.959 USD/ounce, lần đầu tiên đánh mất mốc 4.000 USD/ounce.

Cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ căng thẳng tại eo biển Hormuz làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng vẫn không đủ bù đắp mức giảm trước đó.

Dù giá vàng đã có nhịp phục hồi cuối tuần, xu hướng chung vẫn nghiêng về điều chỉnh khi áp lực từ USD và chính sách Fed còn lớn.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.