Tin cực vui với người mua xe máy điện Honda UC3 mới bán ở Việt Nam: Giảm tới 22 triệu đồng, rẻ bằng nửa giá ở Thái Lan
GĐXH - Xe máy điện Honda UC3 bán tại Việt Nam được nhập từ Thái Lan nhưng giá bán trong nước đang rẻ hơn đến gần 50 triệu đồng so với thị trường nước bạn.
Honda UC3 mới bán ở Việt Nam đã giảm giá tới 22 triệu đồng
Honda Việt Nam vừa mở bán mẫu xe máy điện UC3 với giá niêm yết 78,5 - 81,4 triệu đồng. Sau ưu đãi 22 triệu đồng, giá mua thực tế giảm còn 56,5 - 58 triệu đồng. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan, nơi UC3 có giá niêm yết 132.600 baht (106 triệu đồng). Ngoài ra, người tiêu dùng trong nước còn được tặng kèm bộ sạc công suất 1.200W, thay vì loại 450W như tại thị trường Thái Lan.
Tại Thái Lan, Honda UC3 được niêm yết ở mức 132.600 baht, tương đương khoảng 105 triệu đồng. Như vậy, với mức giá ưu đãi hiện nay tại Việt Nam, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng một nửa số tiền so với người mua tại Thái Lan để sở hữu cùng mẫu xe. Ngay cả khi chương trình ưu đãi kết thúc và giá bán quay về mức niêm yết, UC3 tại Việt Nam vẫn rẻ hơn đáng kể.
Honda UC3 bán ở Việt Nam có gì đặc biệt?
UC3 là dòng xe máy điện đầu tiên của Honda Việt Nam có thể sử dụng trụ sạc được đặt tại các HEAD (đại lý bán xe Honda).
Theo công bố của hãng xe máy Nhật Bản, trụ sạc của Honda sử dụng công nghệ CHAdeMo với công suất 1.200w/đầu sạc.
Để sử dụng được tính năng này, người dùng cần đăng ký dịch vụ phí sạc pin được hãng xe Nhật Bản áp dụng ở mức 7.020 VNĐ/điểm sạc.
Ở thời điểm hiện tại, hệ thống trạm sạc cho xe máy điện của Honda chưa được phủ rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Theo Honda, hãng xe đánh giá thực tế nhu cầu của khách hàng để phát triển thêm số lượng các trạm sạc công cộng.
Bên cạnh việc sử dụng trụ sạc công cộng, khi mua UC3, người dùng được tặng kèm một sạc cầm tay để có thể tiếp nhiên liệu cho xe tại nhà. Trang bị này được đánh giá là tiện dụng hơn CUV e: (phải sạc qua dock).
Một số trang bị trên UC3 gồm hệ thống đèn LED trước/sau, chìa khóa thông minh (smartkey), màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync (dẫn đường và nghe gọi), hệ thống phanh CBS, phanh tái sinh và ba chế độ lái.
Theo công bố của nhà sản xuất, xe sử dụng mô-tơ điện có công suất 6kW, tốc độ tối đa 82km/h, tương đương một số mẫu xe tay ga động cơ 160cc.
So với Dat Bike Quantum S1, UC3 có công suất thấp hơn (6kW so với 7kW) và tốc độ tối đa cũng thấp hơn (82km/h so với 100km/h).
UC3 sử dụng pin LFP dung lượng 3,174kWh, được bố trí dưới sàn để chân. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể sạc từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ bằng sạc nhanh; thời gian sạc từ 20% lên 80% khoảng 2 giờ. Với sạc chậm, thời gian sạc đầy pin hơn 8 giờ.
Theo công bố của nhà sản xuất, UC3 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.931 x 700 x 1.112mm, chiều cao yên 779mm. Các thông số này gần tương đương Honda PCX 160 (1.936 x 742 x 1.123mm).
Trên CUV e:, Honda bố trí hai bộ pin trong cốp để phục vụ phương án đổi pin. Thiết kế này khiến mẫu xe không có khoang chứa đồ dưới yên.
Trong khi đó, UC3 đặt bộ pin dưới sàn để chân, nhờ đó vẫn có khoang chứa đồ dưới yên với dung tích 26 lít.
Honda hiện mới mở rộng danh mục xe máy điện tại Việt Nam với số lượng sản phẩm chưa nhiều. So với nhiều mẫu xe điện của VinFast, Yadea và Dat Bike, UC3 có giá bán cao hơn.
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