Giá bạc hôm nay 29/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm

Giá bạc hôm nay 29/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 29/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại quay đầu giảm, giá bán ở vùng 60 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy quay đầu giảm sau đà phục hồi nhẹ cuối tuần trước. Giá bán mở phiên sáng nay duy trì ở vùng 60,906 triệu đồng/kg, tương đương 2,284 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán của 2 hôm trước đang duy trì ở vùng 61,706 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 29/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã sụt giảm 720.000 đồng/kg so với giá bán 2 hôm trước. Giá bạc bán ra tại thời điểm 8h34 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 60,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,282 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 29/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, sau 3 ngày đứng chững lại ở vùng 61,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,312 triệu đồng/lượng, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 07h71 phút duy trì ở vùng 61,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,316 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 29/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 29/6 cũng có sự điều chỉnh, giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,288 triệu đồng/lượng và khoảng 11,440 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,314 triệu đồng/lượng và khoảng 11,570 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 29/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay có xu hướng giảm nhẹ xuống vùng 58 USD/ounce. Hai tuần qua, giá bạc thế giới luôn trong tình trạng suy yếu và cầm chừng, giá có lúc rơi xuống vùng 52-53 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Trong khi nhiều nhà đầu tư bạc cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư trước đó, thì thị trường bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới hôm nay duy trì ở vùng 58 USD/ounce.



