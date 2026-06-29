Giá bạc hôm nay 29/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 29/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại quay đầu giảm sau đà phục hồi nhẹ cuối tuần trước, giá bán ở vùng 60 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 29/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy quay đầu giảm sau đà phục hồi nhẹ cuối tuần trước. Giá bán mở phiên sáng nay duy trì ở vùng 60,906 triệu đồng/kg, tương đương 2,284 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán của 2 hôm trước đang duy trì ở vùng 61,706 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đã sụt giảm 720.000 đồng/kg so với giá bán 2 hôm trước. Giá bạc bán ra tại thời điểm 8h34 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 60,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,282 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, sau 3 ngày đứng chững lại ở vùng 61,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,312 triệu đồng/lượng, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 07h71 phút duy trì ở vùng 61,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,316 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 29/6 cũng có sự điều chỉnh, giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,288 triệu đồng/lượng và khoảng 11,440 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,314 triệu đồng/lượng và khoảng 11,570 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay có xu hướng giảm nhẹ xuống vùng 58 USD/ounce. Hai tuần qua, giá bạc thế giới luôn trong tình trạng suy yếu và cầm chừng, giá có lúc rơi xuống vùng 52-53 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Trong khi nhiều nhà đầu tư bạc cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí tiếc rẻ về khoản đầu tư trước đó, thì thị trường bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 31 phút trước
GĐXH - Xe ga 150cc trang bị những công nghệ hàng đầu, sánh ngang với Honda SH trong khi giá lại rẻ hơn cả SH Mode và Air Blade.
Trải nghiệm xe máy điện giá 31 triệu đồng của Việt Nam thiết kế thể thao, trang bị xịn như xe ga cao cấp, pin rời tiện lợi, rẻ như Vision hợp với giới trẻ năng độngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nhận được nhiều sự quan tâm ở phân khúc trên 30 triệu đồng nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệtGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 28/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, duy trì ở vùng 61 triệu đồng/kg.
Xe ga giá chưa tới 25 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, tiết kiệm xăng phù hợp với chị emGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Với mức giá dưới 25 triệu đồng, hiện khách hàng đã có nhiều lựa chọn xe tay ga cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao sau 1 tuần?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước nhưng nhà đầu tư vẫn lỗ do chênh lệch mua bán.
Loại rau ‘quốc dân’ của người Việt, giá chỉ vài chục nghìn, ở nước ngoài giá siêu đắt, bán theo từng bó nhỏGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Rau muống là loại rau dân dã, phổ biến tại các khu chợ Việt, giá chỉ từ 15.000 – 25.000 đồng/kg, vậy mà ở nhiều quốc gia, đây lại là loại rau khá đắt đỏ, thậm chí được bán theo từng mớ nhỏ với mức giá khiến không ít người Việt bất ngờ.
3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.
Loại rau mùa nào cũng có giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt rất giàu canxi, selenGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Rau mồng tơi là loại rau mùa nào cũng có, hiện trên thị trường giá bán khá rẻ, chỉ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Loại rau dân dã này rất giàu canxi, selen, vitamin, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại so sau nhiều ngày giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng tăng phiên cuối tuần.
MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.