Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệt
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 101,37 điểm, mức tăng nhẹ 0,51% cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.
Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt. Dù điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần sau một số dữ liệu kinh tế Mỹ, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lập trường "diều hâu" của Fed, lợi suất trái phiếu cao và dòng vốn đầu tư gia tăng.
Trong khi đó, đồng EUR và bảng Anh chịu áp lực, đồng yên Nhật tiếp tục ở vùng thấp, làm gia tăng khả năng Nhật Bản phải can thiệp thị trường ngoại hối. Theo CFTC, vị thế mua ròng USD đã lên mức cao nhất trong hơn một năm, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào đà tăng của đồng bạc xanh vẫn được duy trì.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch hôm nay ngày 28/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 25.195 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23.986 đồng mua vào và 26.404 đồng bán ra.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD dao động trong vùng 23.938 - 26.453 đồng với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,084 - 26,454 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua vào và bán ra so cũng không biến động so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.938 - 26.454 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,134 - 26,454 đồng/USD, giữ nguyên mức giá cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 28/6/2026, khảo sát lúc 14h45 phút hiện giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.490 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 28/6, ổn định tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,204.46 - 30,744.13 đồng/EUR, đi ngang so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.077 - 30.797 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,461 - 30,821 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 28/6/2026, khảo sát lúc 14h49 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.825 và bán ra là 29.925 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.10 - 167.08 đồng/JPY; VietinBank đi ngang so với phiên trước, ở mức 157,08 - 168,58 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen không tăng giảm cả chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.45 - 167.92 đồng/JPY.
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