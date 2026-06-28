Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệt

Chủ nhật, 16:11 28/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 101,37 điểm, mức tăng nhẹ 0,51% cho thấy sự ổn định của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt. Dù điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần sau một số dữ liệu kinh tế Mỹ, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lập trường "diều hâu" của Fed, lợi suất trái phiếu cao và dòng vốn đầu tư gia tăng. 

Trong khi đó, đồng EUR và bảng Anh chịu áp lực, đồng yên Nhật tiếp tục ở vùng thấp, làm gia tăng khả năng Nhật Bản phải can thiệp thị trường ngoại hối. Theo CFTC, vị thế mua ròng USD đã lên mức cao nhất trong hơn một năm, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào đà tăng của đồng bạc xanh vẫn được duy trì.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch hôm nay ngày 28/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 25.195 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23.986 đồng mua vào và 26.404 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD dao động trong vùng 23.938 - 26.453 đồng với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD - Ảnh 1.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 28/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD - Ảnh 2.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 28/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD - Ảnh 3.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 28/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước, ở vùng 26,084 - 26,454 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua vào và bán ra so cũng không biến động so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.938 - 26.454 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,134 - 26,454 đồng/USD, giữ nguyên mức giá cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 28/6/2026, khảo sát lúc 14h45 phút hiện giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.490 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 28/6, ổn định tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,204.46 - 30,744.13 đồng/EUR, đi ngang so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.077 - 30.797 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,461 - 30,821 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 28/6/2026, khảo sát lúc 14h49 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.825 và bán ra là 29.925 đồng/EUR. 

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.10 - 167.08 đồng/JPY; VietinBank đi ngang so với phiên trước, ở mức 157,08 - 168,58 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen không tăng giảm cả chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.45 - 167.92 đồng/JPY. 

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệt - Ảnh 4.Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 27/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệt - Ảnh 5.Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 26/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Đồng Đô la Mỹ nối dài đà tăng cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế

Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế

Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ ở khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ ở khối ngân hàng và 'chợ đen'

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay 28/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá bạc hôm nay 28/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, duy trì ở vùng 61 triệu đồng/kg.

Xe ga giá chưa tới 25 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, tiết kiệm xăng phù hợp với chị em

Xe ga giá chưa tới 25 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, tiết kiệm xăng phù hợp với chị em

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Với mức giá dưới 25 triệu đồng, hiện khách hàng đã có nhiều lựa chọn xe tay ga cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao sau 1 tuần?

Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao sau 1 tuần?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước nhưng nhà đầu tư vẫn lỗ do chênh lệch mua bán.

Loại rau ‘quốc dân’ của người Việt, giá chỉ vài chục nghìn, ở nước ngoài giá siêu đắt, bán theo từng bó nhỏ

Loại rau ‘quốc dân’ của người Việt, giá chỉ vài chục nghìn, ở nước ngoài giá siêu đắt, bán theo từng bó nhỏ

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Rau muống là loại rau dân dã, phổ biến tại các khu chợ Việt, giá chỉ từ 15.000 – 25.000 đồng/kg, vậy mà ở nhiều quốc gia, đây lại là loại rau khá đắt đỏ, thậm chí được bán theo từng mớ nhỏ với mức giá khiến không ít người Việt bất ngờ.

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện trong đó có cả xe gầm cao mới gia nhập thị trường Việt Nam, đáng chú ý, xe điện cỡ nhỏ Nano S05 có giá chỉ từ 148 triệu đồng.

Loại rau mùa nào cũng có giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt rất giàu canxi, selen

Loại rau mùa nào cũng có giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt rất giàu canxi, selen

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Rau mồng tơi là loại rau mùa nào cũng có, hiện trên thị trường giá bán khá rẻ, chỉ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Loại rau dân dã này rất giàu canxi, selen, vitamin, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại so sau nhiều ngày giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng tăng phiên cuối tuần.

Giá bạc hôm nay 27/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 27/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 61 triệu đồng/kg.

Xe máy điện không cần bằng lái giá chỉ từ 15,5 triệu đồng, đi tới 165 km/lần sạc cực phù hợp cho học sinh dưới 18 tuổi

Xe máy điện không cần bằng lái giá chỉ từ 15,5 triệu đồng, đi tới 165 km/lần sạc cực phù hợp cho học sinh dưới 18 tuổi

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện giá hợp lý đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho học sinh nhờ chi phí sử dụng thấp, không cần bằng lái và quãng đường di chuyển ấn tượng.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Xem nhiều

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

Giá cả thị trường

GĐXH - MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?

3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe ga 125cc lý tưởng cho phái nữ giá 32,8 triệu đồng di chuyển nhẹ, êm, siêu tiết kiệm, rẻ chỉ ngang Vision

Trải nghiệm xe ga 125cc lý tưởng cho phái nữ giá 32,8 triệu đồng di chuyển nhẹ, êm, siêu tiết kiệm, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Honda thông báo tin vui tới toàn bộ khách hàng mua ô tô

Honda thông báo tin vui tới toàn bộ khách hàng mua ô tô

Giá cả thị trường
Loại quả xưa rụng đầy bờ rào không ai ngó giờ thành đặc sản lên tới 500.000 đồng/kg, trồng một lần thu hoạch cả đời

Loại quả xưa rụng đầy bờ rào không ai ngó giờ thành đặc sản lên tới 500.000 đồng/kg, trồng một lần thu hoạch cả đời

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.