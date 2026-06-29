Hà Nội: Diện mạo mới ở nhiều tuyến đường, biệt thự tại phường Thanh Xuân vượt ngưỡng 700 triệu đồng/m2
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá biệt thự, liền kề tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.
Phường Thanh Xuân, Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch
Phường Thanh Xuân, Hà Nội, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm biệt thự. Với sự phát triển mạnh mẽ và giá nhà đang tăng, khu vực này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều cư dân mới vào năm 2026. Sự kết hợp giữa các phường như Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc tạo nên một trung tâm sống hiện đại và tiện nghi.
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Giá biệt thự tại phường Thanh Xuân thiết lập mặt bằng giá mới
Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà đất trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng có đà tăng trưởng vượt bậc. Khảo sát thực tế cho thấy, giá biệt thự tại phường Thanh Xuân được rao bán khá rầm rộ, giá bán cũng đã tăng cao, giá bán phổ biến từ 270 cho đến 500 triệu đồng/m2. Thậm chí nhiều căn biệt thự, liền kề trên địa bàn phường cũng đã chạm ngưỡng 700 triệu đồng/m2.
Đơn cử, căn biệt thự, thiết kế 6 tầng, rộng 107m2 tại dự án Thanh Xuân Complex, phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 82,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 771,03 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự lô góc, thiết kế 4,5 tầng, rộng 300m2 tại dự án C37 Bộ Công An - Bắc Hà Tower, đường Tố Hữu, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 85 tỷ đồng, tương đương 283,33 triệu đồng/m2.
Tại dự án Viha Complex, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân căn liền kề thiết kế 6 tầng nổi và một hầm, rộng 87m2 hiện đang được rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 517,24 triệu đồng/m2
Theo ghi nhận thực tế, giá bán biệt thự, liền kề trên địa bàn phường Thanh Xuân đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản nội đô Hà Nội cho biết: "Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản gia đoạn 2024-2026." Cũng theo anh Tôn, dù giá cao, nhưng loại hình bất động sản này không dễ thanh khoản, đa số những người mua loại hình bất động sản triệu đô này là những người có tiềm lực kinh tế mạnh hoặc Việt kiều về nước.
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