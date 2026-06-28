Giá bạc hôm nay 28/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, duy trì ở vùng 61 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 28/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy đi ngang sau đà phục hồi nhẹ. Giá bán mở phiên sáng nay vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng qua, duy trì ở vùng 61,706 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng hôm kia (26/6) vẫn đang ở vùng 59,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng không có sự điều chỉnh giá so với ngày hôm qua. Giá bán vẫn niêm yết giá tại khung giờ 8h08 phút ngày 27/6 hiện duy trì vùng 61,707 triệu đồng/kg, tương đương 2,314 triệu đồng/lượng. Đã tăng 1,947 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng hôm kia (59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc đi ngang, giá bán vẫn duy trì giá của 2 ngày hôm trước, niêm yết ở vùng 61,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,312 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 28/6 cũng chưa có biến động so với giá mở phiên sáng 27/6. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,314 triệu đồng/lượng và khoảng 11,570 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng kia duy trì ở vùng 2,245 triệu đồng/lượng và khoảng 11,225 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng giữ ổn định ở vùng 59 USD/ounce, sau đà giảm mạnh của tuần trước. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Giá bạc đang điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng, thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư nhờ mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhiều người tranh thủ mua bạc trang sức hoặc tích lũy bạc vật chất, song các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
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