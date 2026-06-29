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Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade

Thứ hai, 09:25 29/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe ga 150cc trang bị những công nghệ hàng đầu, sánh ngang với Honda SH trong khi giá lại rẻ hơn cả SH Mode và Air Blade.

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 1.Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

GĐXH - Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc từng gây sốt 1 thời được bán trở lại sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km, giá khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Xe ga 150cc phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 2.

Xe tay ga phong cách retro VRF150 đời 2026.

Dayang Motorcycle vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga phong cách retro VRF150 đời 2026 mới tại thị trường Trung Quốc. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, mẫu xe này không theo đuổi các chiêu trò quảng cáo, mà tập trung vào tối ưu động cơ làm mát bằng nước và các tính năng an toàn. 

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 3.

Bên cạnh vẻ ngoài cổ điển và hấp dẫn, chất lượng cơ khí bên trong của VRF150 cũng là một ưu điểm để mẫu xe này thu hút khách hàng.

Bên cạnh vẻ ngoài cổ điển và hấp dẫn, chất lượng cơ khí bên trong của VRF150 cũng là một ưu điểm để mẫu xe này thu hút khách hàng. Cụ thể xe sử dụng động cơ bốn van, làm mát bằng nước, cho ra công suất tối đa 16,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,6 Nm. Sức mạnh này đủ để VRF150 lọt vào top những mẫu xe tay ga mạnh mẽ bậc nhất phân khúc 150cc phổ thông. Việc bổ sung hệ thống làm mát bằng nước giúp giải quyết hiệu quả vấn đề giảm hiệu suất do quá nhiệt khi di chuyển đường dài vào mùa hè, đảm bảo chiếc xe có thể duy trì công suất ổn định.

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 4.

Dayang cung cấp cho VRF150 những trang bị khá đáng gờm

Về các tính năng an toàn, Dayang cung cấp cho VRF150 những trang bị khá đáng gờm, không chỉ vượt mặt cả Honda SH Mode và Air Blade mà thậm chí sánh ngang với SH 160i. Theo đó, xe sở hữu phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản.


Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 5.

VRF150 thể hiện sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản.

Về mặt công nghệ và sự thoải mái cho người dùng, VRF150 thể hiện sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ điều khiển kỹ thuật số, là màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường và đáp ứng các nhu cầu tương tác hàng ngày cơ bản. Trong khi đó, phiên bản Pro khai thác tối đa hệ thống kết nối xe thông minh T-BOX+APP, hỗ trợ cập nhật OTA từ xa, định vị xe và hàng rào điện tử.

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 6.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ điều khiển kỹ thuật số

Trong khi đó, các tính năng bổ sung như hệ thống giám sát áp suất lốp, hệ thống sưởi tay lái thông minh điều chỉnh 3 cấp độ và nhiều phương thức mở khóa bao gồm NFC/Bluetooth/ứng dụng từ xa/khóa kỹ thuật số giúp nâng tầm trải nghiệm cao cấp khi sử dụng xe hàng ngày.

Giá xe ga 150cc VRF150

Đặc biệt, giá bán của Dayang VRF150 2026 cực kỳ hấp dẫn, ở mức 11.580 nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) đối với phiên bản Tiêu chuẩn và 12.580 nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng) cho bản Pro.

Mức chênh lệch giá 1.000 nhân dân tệ giữa phiên bản Pro và phiên bản tiêu chuẩn tương ứng với việc nâng cấp toàn diện các tính năng thông minh và tiện nghi. Cách định giá minh bạch này cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn chính xác dựa trên nhu cầu về tính năng của họ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 7.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 8.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 9.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 10.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade - Ảnh 11.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

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