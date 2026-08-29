Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?

Giá vàng hôm nay trong nước

Tính đến 6h00 ngày 29/8, Ancarat niêm yết giá Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 ở ngưỡng 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số đơn vị kinh doanh. Đơn vị: đồng/lượng. Biểu đồ: AI

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,2-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6h00, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,2-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Chiều 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quay đầu tăng, giao dịch ở mức 4.606,8 USD/oz. VOV đưa tin.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/8: 1 USD = 26.270 VND, sau khi cộng các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 145,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi giá kim loại quý vừa leo lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng. Tâm điểm của thị trường hiện hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, nơi giới đầu tư kỳ vọng nhận thêm tín hiệu về định hướng kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia cho rằng áp lực chốt lời nhẹ đang xuất hiện từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn trước bài phát biểu của ông Kevin Warsh tại Jackson Hole. Lực bán hiện vẫn được hạn chế nhờ chỉ số USD suy yếu, song thị trường nhìn chung đang trong trạng thái thận trọng và chờ đợi thông tin mới từ hội nghị Jackson Hole.