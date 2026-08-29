Trang bị ngang SH, xe ga Honda động cơ 160cc giá 56 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, đẹp hơn Air Blade

Cạnh tranh với Honda Lead, xe ga 125cc có ABS Bosch, cốp 36 lít, đổ đầy xăng chạy gần 300 km GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha gây chú ý với hệ thống chống bó cứng phanh ABS do Bosch cung cấp, cốp 36 lít, trọng lượng chỉ 110 kg và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Xe ga Honda động cơ 160cc thiết kế mạnh mẽ, đẹp hơn Air Blade

Honda CLICK 160

Thông tin trên Người đưa tin, Honda Thái Lan đã chính thức ra mắt Honda CLICK 160, phiên bản nâng cấp của dòng xe tay ga thể thao 160 cc với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Mẫu xe sở hữu diện mạo góc cạnh hơn, hệ thống đèn Full LED, động cơ eSP+ 4 van cùng nhiều tiện ích được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Honda CLICK 160 nằm ở thiết kế ngoại thất.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Honda CLICK 160 nằm ở thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe được làm mới với các mảng ốp nhiều lớp và những đường gân dập nổi sắc nét, tạo nên vẻ ngoài thể thao và mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Các đường nét kéo dài liền mạch từ đầu xe sang hai bên thân giúp tổng thể xe trông hiện đại và năng động hơn.

Cụm đèn pha LED cũng được thiết kế lại với tạo hình sắc sảo

Cụm đèn pha LED cũng được thiết kế lại với tạo hình sắc sảo, kết hợp đèn định vị ban ngày mang đến khả năng nhận diện cao hơn. Trong khi đó, đèn hậu và toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và nâng cao tính hiện đại. Hai bên thân xe được bổ sung bộ tem và logo CLICK160 mới, còn tay dắt phía sau được thiết kế gọn gàng hơn để hài hòa với phần đuôi xe.

Sức mạnh của Honda CLICK 160 vẫn đến từ động cơ eSP+ xi-lanh đơn

Sức mạnh của Honda CLICK 160 vẫn đến từ động cơ eSP+ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích thực tế 156,93 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 15,4 mã lực (PS), kết hợp hộp số vô cấp V-Matic, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà từ khi xuất phát đến những pha vượt xe, phù hợp cả khi di chuyển trong đô thị lẫn chạy đường trường.





Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với ABS hỗ trợ chống bó cứng

Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với ABS hỗ trợ chống bó cứng bánh xe khi phanh gấp. Xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, giúp cải thiện khả năng kiểm soát và phân bổ lực phanh hiệu quả hơn, đặc biệt trên những bề mặt có độ bám thấp hoặc đường trơn ướt.

Honda CLICK 160 sử dụng bộ mâm hợp kim 14 inch

Honda CLICK 160 sử dụng bộ mâm hợp kim 14 inch đi kèm lốp không săm, với kích thước 100/80-14 phía trước và 120/70-14 phía sau. Cấu hình này góp phần tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường, đồng thời phù hợp với phong cách vận hành thể thao của mẫu xe.

Khoang lái được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường, thông tin hành trình và các đèn cảnh báo. Giao diện được bố trí trực quan, giúp người lái dễ dàng quan sát trong quá trình vận hành.





Xe tiếp tục được trang bị hệ thống Honda Smart Key

Bên cạnh đó, xe tiếp tục được trang bị hệ thống Honda Smart Key, cho phép khởi động không cần chìa khóa, đồng thời tích hợp chức năng tìm xe và hệ thống chống trộm.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản mới là cổng sạc USB Type-C đặt trong hộc chứa đồ phía trước, thay thế cổng USB Type-A trên thế hệ trước. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử hiện đại trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, khu vực sàn để chân còn được bổ sung móc treo đồ dạng Pop-up có thể gập mở linh hoạt, tăng tính tiện dụng trong sử dụng hằng ngày.

Cốp chứa đồ dưới yên vẫn là một trong những điểm mạnh của CLICK 160 với dung tích khoảng 18 lít

Cốp chứa đồ dưới yên vẫn là một trong những điểm mạnh của CLICK 160 với dung tích khoảng 18 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Xe sở hữu bình xăng dung tích 5,5 lít, chiều cao yên khoảng 778 mm và trọng lượng ở mức 118 kg, mang đến sự cân bằng giữa tính linh hoạt và khả năng sử dụng thực tế.

Giá xe ga 160cc Honda Click

Theo Đời sống và Pháp luật, Honda CLICK 160 2027 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với giá đề xuất 69.900 baht (khoảng 56 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



