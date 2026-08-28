Hương vị của hồng táo tươi có gì đặc biệt mà khiến nhiều người tiêu dùng ‘đam mê’ đến vậy?

Nhiều năm gần đây, hồng táo tươi (táo tàu) là một trong những mặt hàng trái cây không còn xa lạ với người Việt. Hàng năm, từ khoảng tháng 7 là hồng táo đã xuất hiện trên thị trường. Loại quả này chín rộ nhất vào mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch.

Hình dáng của quả hồng táo khá đa dạng, có loại tròn dài giống quả táo ta, có loại dẹt và to hơn. Mặc dù có hình dáng khác nhau nhưng tất cả các loại hồng táo đều mang đến hương vị ngọt ngào và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hồng táo đang được bày bán tràn ngập thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tại các siêu thị, cửa hàng hoa quả hay chợ dân sinh và chợ mạng.

Theo các tiểu thương, hồng táo hay còn được nhiều người biết đến với cái tên táo tàu - là một loại trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc. Loại quả này tuy có kích cỡ nhỏ hơn so với các loại táo khác nhưng lượng dinh dưỡng lại vô cùng vượt trội cùng vị ngọt lịm và hương thơm cuốn hút. Đặc biệt, nhiều chị em truyền tai nhau rằng hồng táo như một loại "thần dược", rất tốt cho sức khỏe vì giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Quả dùng để ăn trực tiếp rất ngon hoặc chế biến các món ăn khác cũng hợp khẩu vị. Chính vì vậy, mặc dù có giá bán cao hơn so với những loại trái cây khác nhưng hồng táo vẫn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Hiện tại, giá hồng táo đang được rao bán trên thị trường dao động từ 80.000 – 250.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Hồng táo có giá bán tương đối cao nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Hồng táo có nhiều ưu điểm là vậy, nhưng làm thế nào để chọn được những quả hồng táo chín già, tươi ngon, ngọt thơm và đặc biệt phải đảm bảo chất lượng là câu hỏi của nhiều người tiêu dùng.

Để trả lời câu hỏi này, theo chị Thanh (chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Cầu Giấy) chia sẻ: "Người mua hàng nên nhìn màu sắc, ngoại hình của quả hồng táo trước khi có ý định xuống tiền. Thường hồng táo chín sẽ có màu đỏ nâu, vàng và xanh nhạt. Trái còn xanh có vỏ màu vàng và xanh nhạt nhiều, ít ngọt, cứng và hơi chát. Nhiều người tiêu dùng cho rằng hồng táo có nhiều nám, đốm nâu là quả loại và không còn tươi nhưng thực ra trái càng nhiều nám sẽ càng ngọt và thơm.

Bên cạnh đó, người mua hàng cần nhìn kĩ quả táo có bị nhăn nheo, trầy xước, hay vết thâm đen (không phải nết nám đỏ) hay không. Những đặc điểm này chứng tỏ trái đã để lâu, không còn tươi ngon căng mọng và đã bị tổn thương do yếu tố bên ngoài.

Một cách chắc chắn hơn đó là sờ, tiếp xúc trực tiếp và ăn thử táo. Đối với quả tươi, chín kĩ sẽ chắc trái, căng và có vị ngọt đậm còn trái non sẽ cứng, ít ngọt và chát và không có mùi thơm đặc trưng.

Cuối cùng, người tiêu dùng thông minh nên lựa chọn những nơi bán hàng uy tín, có tem mác đàng hoàng để tránh những rủi ro không đáng có".

Hồng táo bán trên thị trường có nhiều loại, tuy nhiên người tiêu dùng không nên ham của rẻ vì chưa chắc đó đã là hàng đảm bảo.

Cũng theo nhiều người bán hàng khác, để chọn hồng táo (táo tàu) an toàn và đảm bảo chất lượng, người có thể tham khảo những yếu tố sau:

Nguồn gốc rõ ràng:

- Chọn hồng táo từ những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nếu có thể, chọn sản phẩm có chứng nhận hữu cơ hoặc các chứng chỉ an toàn khác.

Màu sắc và hình dáng:

- Hồng táo chất lượng thường có màu nâu đỏ đều màu, không bị thâm, không có vết đen hay dấu hiệu mốc.

- Trái táo đều đặn, không quá méo mó hoặc quá khô, nhăn nheo.

Người mua hàng thông minh nên lựa chọn những nơi uy tín để trao gửi niềm tin.

Mùi hương:

- Hồng táo tốt thường có mùi thơm tự nhiên, dịu nhẹ. Tránh những loại có mùi lạ hoặc mùi hắc quá mạnh, có thể đó là dấu hiệu của chất bảo quản hoặc phẩm màu không an toàn.

Kết cấu:

- Táo tàu tươi sẽ có lớp vỏ dai, mềm nhưng không bị quá khô hay ướt sũng. Táo bị quá khô sẽ mất chất lượng dinh dưỡng, trong khi quá ẩm có nguy cơ bị mốc.

Tránh mua hồng táo bóng loáng:

- Những trái táo quá bóng có thể đã qua xử lý bằng hóa chất để giữ màu sắc và độ bóng, không đảm bảo an toàn.

Đọc kỹ thông tin trên bao bì:

- Đảm bảo bao bì không bị rách hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Hãy kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng để đảm bảo táo còn mới

Mua tại cửa hàng tin cậy:

- Mua hồng táo tại siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm hữu cơ, hay các cửa hàng bán thảo dược uy tín để tránh hàng giả, hàng nhái.

Hồng táo tươi đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.