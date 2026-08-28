Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28 - 30/8/2026: Có khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

| Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 28 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28 - 30/8/2026: Có khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Khu dân cư Tràng An, đường Trà Uôl - khóm 7 - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/08/2026 đến 13:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Trà Uôl - khóm 7 - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành; Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 9, 13 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 5, 13, 15 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 30/8/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 30/8/2026.

Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 28/08/2026 đến 12:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28 - 30/8/2026: Có khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắt

Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắt

Sản phẩm - Dịch vụ -

Dòng điện thoại thông minh tầm trung mới mang đến một làn gió lạ với thiết kế nhôm nguyên khối, màn hình lớn, phần mềm mượt mà và mặt lưng ma trận chấm. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng đang tìm kiếm một thiết bị di động có ngoại hình cá tính nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.