Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28 - 30/8/2026: Có khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 28 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 28 - 30/8/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khu dân cư Tràng An, đường Trà Uôl - khóm 7 - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/08/2026 đến 13:30:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Trà Uôl - khóm 7 - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành; Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 9, 13 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 5, 13, 15 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:30:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 28/08/2026 đến 12:00:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp