Trải nghiệm SUV cỡ B giá 599 triệu đồng mà cầu thủ Xuân Son vừa được tặng có gì đặc biệt?

Cầu thủ Xuân Son được tặng SUV cỡ B Jaecoo J5 EV

Jaecoo J5 EV là phần thưởng mới nhất cho Nguyễn Xuân Son. Ảnh: O&J





Thông tin trên VTC News, ngay sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 26/8, Nguyễn Xuân Son nhận thêm một món quà xe hơi. Theo đó, Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng tiền đạo này 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc Jaecoo J5 EV Flagship.

Thông tin trên Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường, ngày 14/8, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức công bố giá bán Jaecoo J5 tại Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng 3 hệ truyền động gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Đây là phiên bản điện cao cấp nhất của dòng xe J5, được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: O&J

Khác biệt lớn của J5 nằm ở việc Omoda & Jaecoo đưa cả động cơ xăng, hybrid và điện vào cùng một dòng SUV.

J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Trong khi đó, J5 SHS-H kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.

J5 là mẫu xe đầu tiên chào bán cả 3 lựa chọn hệ truyền động tại thị trường Việt Nam.

Cao nhất về giá niêm yết là J5 EV Flagship, sử dụng mô-tơ điện 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây và có phạm vi di chuyển tối đa 461 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW, từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Về trang bị, J5 có kích thước 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Các phiên bản cao hơn được trang bị màn hình trung tâm 13,2 inch, âm thanh Sony 8 loa, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và trần kính toàn cảnh.

Hai phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship có 6 túi khí, 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS và camera 540 độ.

J5 cũng là mẫu xe đầu tiên của Omoda & Jaecoo được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh này ở Việt Nam, phân phối thông qua hơn 40 nhà phân phối trên toàn quốc.

Giá SUV cỡ B Jaecoo J5 EV

Giá niêm yết bản EV Flagship là 749 triệu đồng. Đây là phiên bản được miễn phí sạc 30 năm, quy đổi ra tiền mặt trừ vào giá bán chỉ còn 599 triệu đồng.

Với cách định giá này, J5 không chỉ cạnh tranh bằng mức giá khởi điểm mà còn tạo khác biệt bằng việc cung cấp ba lựa chọn truyền động trên cùng một mẫu SUV. Đặc biệt, mức 499 triệu đồng nếu tính theo giá trị ưu đãi có thể giúp J5 tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị với ngân sách dưới 500 triệu đồng.

Cụ thể giá bán 4 phiên bản Jaecoo J5 tại Việt Nam:

Giá niêm yết của J5 Premium là 599 triệu đồng, J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng, trong khi hai phiên bản cao cấp J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship cùng có giá 749 triệu đồng.

Đáng chú ý, hãng đưa ra chương trình ưu đãi đến hết ngày 31/8 dành cho 555 khách hàng đầu tiên. Người mua có thể lựa chọn giữa hai phương án, trong đó một phương án tập trung hỗ trợ lãi suất và quà tặng, trong khi phương án còn lại quy đổi các quyền lợi sử dụng nhiên liệu hoặc sạc điện thành giá trị ưu đãi.

Theo phương án thứ hai, J5 Premium có "giá đặc biệt" 499 triệu đồng sau khi quy đổi ưu đãi 7-8 năm miễn phí đổ xăng. J5 SHS-H Premium có giá đặc biệt 599 triệu đồng, J5 SHS-H Flagship 669 triệu đồng và J5 EV Flagship 599 triệu đồng sau khi quy đổi quyền lợi 30 năm sạc miễn phí.

Với mức giá bán thực tế, Omoda J5 sẽ tạo ra thách thức với các đối thủ trong nhóm SUV đô thị cỡ B trên thị trường. Mitsubishi Xforce 2026 hiện có giá từ 605 triệu đồng, trong khi Kia Seltos có giá từ 549 triệu đồng và Toyota Yaris Cross từ 650 triệu đồng.

Thậm chí, giá bán của Omoda J5 có thể cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc thấp hơn như Kia Sonet (hiện có giá từ 469 triệu đồng), hay Toyota Raize - từ 510 triệu đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.