Động cơ mạnh như SH, xe ga 150cc có ABS và TCS, giá 23,2 triệu đồng

Trang bị ngang SH, xe ga 150cc của Honda phong cách retro giá 58 triệu đồng GĐXH - Xe ga 150cc của Honda phong cách retro mới tại thị trường Trung Quốc trang bị chẳng kém Honda SH

Xe ga 150cc có ABS và TCS

Feiying FX150 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phân khúc phổ thông

Thông tin trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, thương hiệu xe máy Feiying của Trung Quốc giới thiệu tới khách hàng tại thị trường quê nhà dòng xe ga đô thị FX150 mới. Feiying FX150 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phân khúc phổ thông nhờ mức giá cạnh tranh và các trang bị tiêu chuẩn vượt tầm giá. Sự xuất hiện của mẫu xe này được đánh giá là tạo ra sức ép lớn lên thị trường xe tay ga 125cc truyền thống, thậm chí đe dọa luôn cả những mẫu xe 110cc như Honda Vision hay Scoopy.

Feiying FX150 theo đuổi phong cách linh hoạt

Về ngôn ngữ thiết kế, Feiying FX150 theo đuổi phong cách linh hoạt, phù hợp với nhịp sống đô thị năng động. Xe có kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.910 x rộng 700 x 1.254 (mm), và trọng lượng 115 kg, giúp người lái dễ dàng làm chủ và xoay xở trong các không gian hẹp hay ngõ nhỏ. Khoảng để chân phía trước được thiết kế dạng sàn phẳng với chiều dài lên tới 310 mm, cung cấp không gian để chân rộng rãi, đồng thời mang lại sự thuận tiện khi người dùng cần chở theo hàng hóa, thùng đồ hoặc ba lô, đáp ứng tối đa nhu cầu đi chợ, giao hàng hay di chuyển hàng ngày.

Feiying FX150 sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, Feiying FX150 sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, 2 van, dung tích 150cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này đạt công suất tối đa 11,53 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm, hỗ trợ xe đạt tốc độ tối đa khoảng 102 km/h. Việc ứng dụng hệ thống làm mát bằng không khí thay vì làm mát bằng dung dịch giúp kết cấu máy đơn giản hơn, giảm chi phí bảo dưỡng và vận hành về lâu dài. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là khoảng 2,5 lít/100 km, kết hợp cùng bình xăng dung tích lớn 9,7 lít cho phép Feiying FX150 di chuyển liên tục tới khoảng 380 km sau mỗi lần đổ đầy.

Feiying FX150 di chuyển liên tục tới khoảng 380 km sau mỗi lần đổ đầy.

Hệ thống trang bị an toàn là điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu xe tay ga giá rẻ này khi cả hai phiên bản đều sở hữu phanh đĩa trước/sau, tích hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh như Honda SH và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (có thể tắt/mở chủ động). Sự khác biệt giữa bản Pro và bản MAX tập trung ở các tiện ích công nghệ hiện đại, trong đó phiên bản MAX được bổ sung màn hình hiển thị LCD/TFT sắc nét, hệ thống đèn pha cảm biến tự động và tích hợp sẵn camera hành trình phía trước.

Giá xe ga 150cc Feiying FX150

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản Feiying FX150 Pro được hãng niêm yết giá ở mức 5.980 Nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng), trong khi bản MAX cao cấp có giá 7.280 Nhân dân tệ (khoảng 28,3 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới vừa được SYM cho ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.