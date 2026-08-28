Trang bị ngang SH Mode, xe máy điện giá 31,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, chạy tới 114km/lần sạc

Xe máy điện ở Việt Nam giá 13 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cổ điển, đi 75km/lần sạc GĐXH - Xe máy điện có giá hơn 13 triệu đồng chưa kèm pin, tốc độ tối đa 48 km/h và phạm vi di chuyển khoảng 75km mỗi lần sạc.

Xe máy điện thiết kế sang trọng, chạy tới 114km/lần sạc

iQube phiên bản 2,3 kWh tại thị trường Ấn Độ.

Theo Kienthuc.net.vn, iQube là dòng xe máy điện nổi tiếng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố tại Ấn Độ. TVS vừa chính thức ra mắt iQube phiên bản 2,3 kWh tại thị trường Ấn Độ.

Điểm thay đổi quan trọng nhất trên TVS iQube 2,3 kWh là bộ pin mới có dung lượng 2,3 kWh, thay cho cụm pin 2,2 kWh của phiên bản cũ. Nhờ dung lượng pin lớn hơn, xe có quãng đường di chuyển tối đa 114 km theo tiêu chuẩn IDC, tăng 20 km so với mức 94 km của bản 2,2 kWh. Đây là nâng cấp đáng kể đối với một mẫu xe điện đô thị, đặc biệt khi mức giá gần như không thay đổi.

Điểm thay đổi quan trọng nhất trên TVS iQube 2,3 kWh là bộ pin mới có dung lượng 2,3 kWh

Tuy nhiên, dung lượng pin tăng cũng kéo theo thời gian sạc dài hơn. Với bộ sạc tiêu chuẩn công suất 950 W, iQube 2,3 kWh cần khoảng 2 giờ 50 phút để sạc từ 0 lên 80%, lâu hơn 5 phút so với phiên bản trước. Đáng chú ý, tốc độ tối đa của xe lại giảm từ 75 km/h xuống còn 68 km/h. Việc cắt giảm 7 km/h có thể khiến khả năng vận hành ở những tuyến đường tốc độ cao bị hạn chế hơn, dù đây vẫn là mẫu xe chủ yếu hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị.

TVS iQube 2,3 kWh tiếp tục sử dụng động cơ điện đặt trên moay-ơ

Không chỉ thay đổi về hệ truyền động, TVS còn điều chỉnh trang bị trên xe. iQube 2,3 kWh mới sử dụng màn hình LCD 5 inch thay cho màn hình TFT trên phiên bản trước. Hệ thống vẫn hỗ trợ kết nối Bluetooth, dẫn đường từng chặng, cảnh báo cuộc gọi và tin nhắn SMS. Ngoài ra, xe còn có các tính năng như chế độ lùi, cập nhật phần mềm OTA và hàng rào địa lý (geofencing).

. iQube 2,3 kWh mới sử dụng màn hình LCD 5 inch

Về khả năng vận hành, TVS iQube 2,3 kWh tiếp tục sử dụng động cơ điện đặt trên moay-ơ, cho công suất tối đa 4,4 kW và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hệ thống khung gầm cũng không có thay đổi lớn, với phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau và phanh tang trống trên cả hai bánh.

Giá xe máy điện TVS iQube

Xe máy điện TVS iQube iQube phiên bản 2,3 kWh tại thị trường Ấn Độ với giá 116.310 rupee, tương đương 31,5 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Mức giá này chỉ cao hơn 988 rupee so với phiên bản iQube 2,2 kWh trước đây. Phiên bản mới được đưa vào thay thế bản 2,2 kWh, đồng thời mang đến một số nâng cấp đáng chú ý về dung lượng pin và quãng đường di chuyển.

Với mức giá chỉ tăng chưa đến 1.000 rupee nhưng quãng đường di chuyển tăng thêm 21 km, phiên bản mới được đánh giá là một lựa chọn đáng chú ý trong dòng iQube. Dù vậy, việc giảm tốc độ tối đa và thay màn hình TFT bằng LCD khiến mẫu xe mất đi một số lợi thế về trang bị và khả năng vận hành so với phiên bản cũ.

Tại thị trường Ấn Độ, TVS iQube 2,3 kWh sẽ cạnh tranh với những mẫu xe điện đô thị như Bajaj Chetak C3001, Chetak C2501 và Vida VX2 Go 2,2 kWh, trong cuộc đua ngày càng sôi động ở phân khúc xe tay ga điện giá phải chăng.

Trước đó, theo Tạp chí điện tử Người đưa tin TVS cũng đã ra mắt TVS iQube S 4,7 kWh có giá bán khởi điểm 137.142 Rupee - khoảng 38 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.