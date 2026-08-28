Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tổ chức như nào?

Hiện nay căn cứ theo Điều 61 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề; phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một người tuyển dụng đào tạo môi giới bất động sản tại Hà Nội, Việc quy định chặt chẽ các hoạt động môi giới này đang giúp sàng lọc, loại bỏ nhiều môi giới bất động sản không chuyên, xóa sổ "cò đất", giúp nâng cao chất và lượng về đội ngũ môi giới bất động sản, tạo ra môi trường kinh doanh bất động sản lành mạnh, minh bạch.

Người môi giới ngày nay ngoài có chứng chỉ hành nghề, càng cần phải trang bị nhiều kỹ năng về pháp lý, hiểu được tâm lý người bán và tâm lý khách hàng, am hiểu về tài chính, đầu tư, thậm chí cả phong thủy, xây dựng, kiến trúc… Đặc biệt phải có độ trì cao, biết marketing, quản trị tài chính và quản trị cá nhân trong một thời gian dài.

Hiện nay, có rất nhiều người muốn theo đuổi nghề môi giới bất động sản này, tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa rõ quy trình thi, sát hạch và cấp chứng chỉ như thế nào. Theo bà Chu Thị Bích Ngọc : "Theo quy định, người hành nghề môi giới bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, hiện nay việc truyền thông và cập nhật thông tin liên quan đến các kỳ thi sát hạch tại địa phương còn hạn chế, thiếu tính thường xuyên và tập trung, dẫn đến nhiều cá nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính thống. Với tinh thần xây dựng, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét việc thúc đẩy các địa phương: Cập nhật, tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản định kỳ, minh bạch các thông báo về lịch thi, địa điểm tổ chức, điều kiện dự thi; Đăng tải công khai các văn bản, hướng dẫn liên quan để người dân dễ dàng tiếp cận qua một kênh chính thống duy nhất.

Điều này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ công dân tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời hạn chế tình trạng phải tìm kiếm thông tin qua các kênh không chính thức và gặp phải các rủi ro lừa đảo, trục lợi từ những đơn vị đào tạo không uy tín".

Ý kiến trên được bà Ngọc gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển qua hộp thư điện tử công vụ của Chính phủ.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Điều 70 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định về thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Các nội dung về tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định từ Điều 19 đến Điều 33 của Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản về quy định về thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại địa phương.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân, thường xuyên thực hiện đôn đốc các địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; thực hiện tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản định kỳ bảo đảm minh bạch để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

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