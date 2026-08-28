Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026

| Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 27/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 - Ảnh 2.May mắn liên tục mỉm cười, người đàn ông trúng hơn 71 tỷ Vietlott đã từng trúng xổ số 1.103 lần

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 71 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Quảng Trị.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 28/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 28/8/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O


10.000.000
Giải Nhì

O O O O


300.000
Giải Ba

O O O


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắt

Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắt

Sản phẩm - Dịch vụ -

Dòng điện thoại thông minh tầm trung mới mang đến một làn gió lạ với thiết kế nhôm nguyên khối, màn hình lớn, phần mềm mượt mà và mặt lưng ma trận chấm. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng đang tìm kiếm một thiết bị di động có ngoại hình cá tính nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.