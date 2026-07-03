Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm ở vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 3 triệu, lên 151,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 148-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,4 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
PNJ điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
PNJ cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn lên ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 2/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.180,4 USD/ounce, tăng 130,2 USD/ounce. Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên mốc 4.176 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 84 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.139 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn về lãi suất.
Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởiGiá cả thị trường - 44 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà tăng, giá bạc phục hồi về vùng 64 triệu đồng/kg.
Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc ga gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay 3/7 suy yếu, đồng EURO và Yen Nhật bật tăngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 3/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 kmGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ với giá từ 661 triệu đồng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid sạc ngoài và phạm vi hoạt động hơn 1.100 km.
Xe ga Honda động cơ 125cc giá 40 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, trang bị xịn chẳng kém Air Blade, rẻ ngang Vision hứa hẹn bùng nổ thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vision, giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.
Trải nghiệm Honda SH Mode thiết kế thanh lịch, tiện ích bất ngờ, siêu tiết kiệm xăng dành riêng cho phái đẹp liệu có đáng tiền?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Honda SH Mode gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, động cơ vận hành êm ái, nhiều tiện ích hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh XuânGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.
Giá iPhone 11 Pro Max thấp kỷ lục, xứng danh iPhone '3 mắt' rẻ nhất Việt Nam, vẫn sang xịn hơn iPhone 17e mớiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 11 Pro Max cũ vẫn đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone cao cấp đặc biệt là camera 3 mắt với giá rẻ nhất có thể.
Phát hiện xe máy điện giá 36 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, đầy pin chỉ 5 giây, tốc độ gần 100 km/hGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới với công nghệ đổi pin chỉ 5 giây, tốc độ gần 100 km/h, mở ra khả năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Đẹp tựa Dream Thái, xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm nhiên liệu khiến người dùng bất ngờ khi cầm láiGiá cả thị trường
GĐXH - Xe số 110 có thiết kế hoài niệm như Dream, giá mềm được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ yêu thích phong cách cổ điển nhưng có ngân sách hạn chế.