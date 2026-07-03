Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h00, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 148-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

PNJ điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn lên ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 2/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.180,4 USD/ounce, tăng 130,2 USD/ounce. Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên mốc 4.176 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 84 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.139 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn về lãi suất.