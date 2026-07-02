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Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có

Thứ năm, 10:29 02/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe ga Honda 160cc mang phong cách thiết kế khác biệt so với SH Mode và SH 160i, sở hữu những trang bị cực kỳ đáng gờm dù giá rẻ.

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 1.Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc trang bị những công nghệ hàng đầu, sánh ngang với Honda SH trong khi giá lại rẻ hơn cả SH Mode và Air Blade.

Xe ga Honda 160cc đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 2.

NS150LA 2026

Mẫu xe tay ga NS150LA 2026 mới vừa chính thức được liên doanh Sundiro Honda trình làng tại thị trường Trung Quốc. 

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 3.

Sức hấp dẫn cốt lõi của Sundiro Honda NS150LA 2026 nằm ở thiết kế hài hòa

Sức hấp dẫn cốt lõi của Sundiro Honda NS150LA 2026 nằm ở thiết kế hài hòa và bo tròn, đậm chất cổ điển và khác biệt khá lớn với SH Mode hay SH 160i. Tùy chọn màu sơn tím óng ánh mới được bổ sung, sử dụng sơn điện di 2 lớp chất lượng cao dành cho ô tô, dày và khô hoàn toàn. Dưới ánh nắng mặt trời, độ bóng ngọc trai ngay lập tức nâng tầm phong cách của chiếc xe tay ga. Đèn pha thấu kính tiêu chuẩn cung cấp ánh sáng mạnh, trong khi vỏ ống xả bằng thép không gỉ 304 được chải xước cùng yên xe họa tiết hình thoi đảm bảo cảm giác cổ điển được giữ nguyên vẹn.

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 4.

Hệ thống truyền động của Sundiro Honda NS150LA khá đơn giản

Là một phương tiện di chuyển phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, hệ thống truyền động của Sundiro Honda NS150LA khá đơn giản, với động cơ SH-EP được tối ưu hóa dựa trên nền tảng động cơ 4 van làm mát bằng nước eSP+ của Honda. Động cơ này có dung tích 160cc, cung cấp công suất tối đa 15,28 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Việc truyền tải sức mạnh diễn ra mượt mà, giúp xe phản ứng nhanh nhạy khi di chuyển trong thành phố đông đúc và chật hẹp. Theo thông tin được công bố, tốc độ tối đa của Sundiro Honda NS150LA là 107 km/h, hoàn toàn phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ở khu vực ngoại ô.

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 5.

Kích thước của Sundiro Honda NS150LA được thiết kế tối ưu cho người mới bắt đầu

Kích thước của Sundiro Honda NS150LA được thiết kế tối ưu cho người mới bắt đầu, với chiều cao yên cực thấp chỉ 740 mm, cho phép ngay cả nữ giới và người có chiều cao khiêm tốn cũng có thể chống cả hai chân xuống đất. Phiên bản STD có trọng lượng chỉ 137 kg, giúp việc điều khiển và quay đầu dễ dàng. Với bình xăng 8,2L và mức tiêu hao nhiên liệu 2,3L/100km, một bình xăng đầy có thể giúp NS150LA đi được tới 350 km.


Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 6.

Bảng đồng hồ điều khiển 5 inch cũ đã được thay thế bằng màn hình TFT 7 inch mới, giúp việc quan sát bản đồ dẫn đường dễ dàng hơn. Hành trình các nút bấm trên tay lái đã được hiệu chỉnh lại để ngay cả khi đeo găng tay dày vào mùa đông, người dùng vẫn có thể nhấn một cách chính xác.

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 7.

Bảng đồng hồ điều khiển 5 inch cũ đã được thay thế bằng màn hình TFT 7 inch mới

Bộ giảm xóc sau đã được thay đổi từ độ cứng gây khó chịu sang chế độ điều chỉnh 5 cấp với hành trình 100 mm, giúp người dùng không còn cảm thấy khó chịu khi đi qua gờ giảm tốc. Tất cả các phiên bản Sundiro Honda NS150LA 2026 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS sánh ngang Honda SH 160i, bảo vệ người dùng vượt trội hơn hẳn SH Mode.

Giá xe ga Honda 160cc NS150LA 2026

Xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản là STD và Pro, có giá bán lần lượt tương ứng là 14.280 nhân dân tệ và 15.680 nhân dân tệ (tương đương khoảng 55,2 triệu đồng và 60,6 triệu đồng). Đây là mức giá khá hấp dẫn, lần lượt rẻ hơn 700 nhân dân tệ và 900 nhân dân tệ (khoảng 2,70 triệu đồng và 3,48 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 8.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 9.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 10.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 11.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga Honda 160cc giá 55 triệu đồng đẹp sang trọng hơn SH Mode, có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hiếm có - Ảnh 12.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

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