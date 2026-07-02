Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn bật tăng tới 2 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/7, lúc 8h32' giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 144,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 600.000 đồng/lượng.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 1/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 8h45, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.050,2 USD/ounce, tăng 74,8 USD/ounce.
Tính tới 20h30 ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.063 USD/ounce. Đến 22h, vàng có lúc bật lên sát 4.100 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 1/7 giảm 6,8% (tương đương 295 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 1/7.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 38 USD (+0,9%) lên 4.045 USD/ounce vào lúc 20h30 ngày 1/7 dù đồng USD vẫn tăng 0,3% lên 101,5 điểm.
Vàng quay đầu tăng giá trở lại sau khi sụt giảm trên thị trường châu Âu và châu Á trước đó. Giới đầu tư bắt đáy mặt hàng kim loại quý trong bối cảnh giá dầu suy giảm và các nhà giao dịch đóng các lệnh bán khống gần mức hỗ trợ quan trọng.
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