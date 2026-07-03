Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.

Xe ga 110cc ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Xe ga nhập khẩu TVS Dazz 110

TVS Dazz 110 là mẫu xe ga nhập khẩu hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị với kiểu dáng gọn gàng, vận hành linh hoạt và nhiều trang bị thực dụng. Khi có mặt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng khả năng cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda Beat, Yamaha Mio M3 hay Yamaha Janus.

Xe được phân phối với nhiều lựa chọn màu sắc gồm Đen đỏ, Xám đỏ, Trắng xanh, Trắng đỏ và Trắng hồng, đáp ứng sở thích đa dạng của người dùng trẻ.

TVS Dazz 110 được phát triển dành riêng cho việc di chuyển hằng ngày trong thành phố. Xe có kích thước tổng thể 1.875 x 675 x 1.050 mm cùng trọng lượng khoảng 95 kg, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng ngay cả trên những tuyến đường đông đúc.

Ngoại hình của Dazz mang phong cách thể thao với các đường nét sắc sảo. Phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn pha LED kết hợp chóa phản quang, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn khi vận hành vào ban đêm.

Điểm nhấn khác nằm ở cụm đèn định vị và đèn xi-nhan thiết kế dạng chữ V đặc trưng, kết hợp với bộ tem trẻ trung chạy dọc thân xe tạo nên diện mạo hiện đại và năng động.

Phía sau xe sử dụng cụm đèn hậu cỡ lớn cùng đèn xi-nhan tách rời, góp phần tăng khả năng nhận diện cho các phương tiện phía sau, đồng thời nâng cao mức độ an toàn khi lưu thông.

Dàn chân của Dazz gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau mang đến khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe sử dụng bộ lốp không săm kích thước 80/90-14 ở bánh trước và 90/80-14 ở bánh sau, vừa tăng độ bám đường vừa hạn chế nguy cơ mất áp suất đột ngột khi cán phải vật sắc nhọn.

Cung cấp sức mạnh cho TVS Dazz là động cơ Digitech-R, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 109,6cc.

Khối động cơ này được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử DFi Logic, cho công suất tối đa khoảng 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Theo nhà sản xuất, công nghệ DFi Logic giúp tối ưu quá trình phun nhiên liệu, mang lại khả năng vận hành ổn định, giảm tiêu hao nhiên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Khả năng tăng tốc mượt mà kết hợp với trọng lượng xe không quá lớn giúp Dazz phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi làm hoặc đi học hằng ngày.

Một trong những ưu điểm của TVS Dazz 110 là danh sách tiện ích khá phong phú so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

TVS Dazz 110 được phát triển dành riêng cho việc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Xe được trang bị cổng sạc USB giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại trong quá trình di chuyển. Ngoài ra còn có móc treo đồ phía trước, hộc chứa đồ phụ và khóa phanh nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về an toàn, Dazz sử dụng phanh đĩa trước dạng Roto-Petal kết hợp cùm phanh một piston, trong khi bánh sau vẫn dùng phanh tang trống để tối ưu chi phí bảo dưỡng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả giảm tốc.

Xe được trang bị cổng sạc USB giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại

Sự kết hợp giữa hệ thống treo, bộ lốp không săm cùng phanh đĩa trước giúp xe mang lại cảm giác lái ổn định và an tâm hơn khi vận hành trên đường phố.

Giá xe ga 110cc TVS Dazz 110

Mẫu tay ga cỡ nhỏ xuất xứ từ Ấn Độ mới được TVS giới thiệu tại thị trường Việt Nam với mức giá bán chỉ 25,9 triệu đồng. Cộng với các chi phí về thuế trước bạ, phí đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc thì giá lăn bánh của TVS Dazz chỉ rơi vào khoảng 28 - 31 triệu đồng tùy khu vực.

Với thiết kế trẻ trung, động cơ phun xăng điện tử Digitech-R, nhiều tiện ích hiện đại cùng khả năng vận hành linh hoạt, TVS Dazz 110 là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga đô thị có mức giá hợp lý. Sự xuất hiện của mẫu xe này cũng góp phần làm phong phú thêm phân khúc xe ga phổ thông, mang đến thêm lựa chọn bên cạnh những cái tên quen thuộc như Honda Janus, Honda Beat hay Yamaha Mio M3.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.