Tỷ giá USD hôm nay 3/7 suy yếu, đồng EURO và Yen Nhật bật tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD tiếp tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2026. Chỉ số USD Index (DXY) phiên mới nhất ở mức 101,76 điểm, giảm 0,65% so với chốt phiên lần trước. Dù vậy, đồng Đô la Mỹ vẫn duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh đã tăng so với đồng USD, tăng 0,57% lên 1,335 USD/bảng, đây là mức cao nhất trong hai tuần qua. Tương tự, đồng euro cũng cho thấy sự phục hồi so với đồng bạc xanh khi đã tăng 0,52%, lên 1,1435 USD/Euro. Đồng Yen cũng tăng 0,95% so với USD, lên 161,04 Yen/USD...

Đồng USD giảm mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự báo, khiến kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 giảm từ 67% xuống còn 54%. Đồng EUR tăng giá nhờ đà suy yếu của USD, trong khi đồng yên Nhật tăng mạnh do thị trường kỳ vọng giới chức Tokyo đã hoặc sắp can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ. Dù vậy, USD vẫn được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục kiểm soát lạm phát và dòng vốn đổ vào các tài sản Mỹ nhờ sự bùng nổ của lĩnh vực AI.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 3/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng so với phiên trước, ở vùng 25.205 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 1 đồng so với phiên trước ở mức 23.99r đồng mua vào và 26.415 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 3/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 3/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 3/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán, ở vùng 26,073 - 26,463 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD giảm 8 đồng chiều mua vào và giảm 2 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.040 - 26.463 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,103 - 26,463 đồng/USD, giảm 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 3/7/2026, khảo sát lúc 8h53 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.498 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.598 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 3/7, đà tăng xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,244.58 - 30,786.38 đồng/EUR, tăng 86 đồng chiều mua vào và tăng 91 đồng so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.529 - 30.939 đồng/EUR, đã tăng 155 đồng cả chiều mua vào và bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,555 - 30,964 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 126 đồng chiều mua và tăng 132 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 3/7/2026, khảo sát lúc 9h01 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.958 và bán ra là 30.058 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng bật cả chiều mua và chiều bán so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.17 - 169.13 đồng/JPY; VietinBank đã tăng lên vùng 158,20 - 168,20 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen lại tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.64 - 168.38 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 2/7: Đồng Đô la Mỹ đồng loạt giảm tại một số ngân hàng thương mại và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 2/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.