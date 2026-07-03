Xe ga Honda động cơ 125cc giá 40 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, trang bị xịn chẳng kém Air Blade, rẻ ngang Vision hứa hẹn bùng nổ thị trường

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại GĐXH - Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc từng gây sốt 1 thời được bán trở lại sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km, giá khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Xe ga Honda động cơ 125cc đẹp phong cách, trang bị xịn chẳng kém Air Blade

Honda Vario 125

Ngày 19/6/2026, Boon Siew Honda chính thức giới thiệu Honda Vario 125 hoàn toàn mới tại thị trường Malaysia, đánh dấu sự hoàn thiện của dòng sản phẩm Vario 125 bên cạnh phiên bản Vario 125 Street đã ra mắt trước đó.

Ở thế hệ mới, Honda tập trung nâng cấp thiết kế, tiện ích và trải nghiệm sử dụng hằng ngày, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga thực dụng, tiết kiệm và đáng tin cậy.

Honda tập trung nâng cấp thiết kế

Honda Vario 125 2026 sở hữu diện mạo được làm mới toàn diện với phần đầu xe góc cạnh hơn, các đường nét thân xe sắc nét cùng bộ tem mới mang phong cách trẻ trung và năng động.

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp lên công nghệ LED toàn phần, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan. Không chỉ cải thiện khả năng chiếu sáng, thay đổi này còn giúp mẫu xe trở nên hiện đại và nổi bật hơn trong quá trình vận hành.





Honda Vario 125 2026 sở hữu diện mạo được làm mới toàn diện

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Vario 125 mới là cổng sạc USB Type-C được tích hợp ngay trong hộc chứa đồ phía trước. Trang bị này đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ngày càng cao của người dùng, giúp sạc thiết bị thuận tiện trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi sử dụng ứng dụng dẫn đường hoặc liên lạc.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Vario 125 mới là cổng sạc USB Type-C được tích hợp ngay trong hộc chứa đồ phía trước.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ Enhanced Smart Power (eSP) quen thuộc của Honda.

Khối động cơ này được tối ưu cho nhu cầu sử dụng thực tế với khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi ga tốt và mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả trong điều kiện giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, hệ thống Idling Stop System (ISS) tiếp tục được trang bị, cho phép động cơ tự động tắt khi dừng xe trong thời gian ngắn và khởi động lại ngay khi người lái vặn ga, góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ khi di chuyển trong khu vực đông đúc.





Honda Vario 125 hoàn toàn mới được trang bị hệ thống Smart Key tiêu chuẩn

Honda Vario 125 hoàn toàn mới được trang bị hệ thống Smart Key tiêu chuẩn, cho phép khởi động không cần chìa khóa, tăng tính tiện lợi và an toàn trong quá trình sử dụng. Xe cũng sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành, giúp người lái dễ dàng theo dõi tình trạng xe.

Về an toàn, hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System) giúp phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, mang lại khả năng giảm tốc ổn định hơn trong nhiều điều kiện vận hành.





Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân hằng ngày. Ngoài ra, xe còn được trang bị móc treo đồ phía trước và khóa phanh đỗ xe hỗ trợ đỗ xe trên các đoạn đường dốc.

Giá xe ga Honda Vario 125

Honda Vario 125 hoàn toàn mới sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh lá, Magenta và Đen nhám. Mẫu xe dự kiến có mặt tại hệ thống Honda Impian X và các đại lý ủy quyền trên toàn Malaysia từ ngày 22/6/2026 với mức giá 7.268 RM (khoảng 40,5 triệu đồng).

Ở Việt Nam, giá xe Honda Vario 125 hiện dao động từ 41,2 - 47,5 triệu đồng (đã bao gồm VAT) tùy phiên bản và đại lý. Giá lăn bánh tại TP.HCM/Hà Nội sẽ nhỉnh hơn từ 44,8 - 50,5 triệu đồng sau khi cộng thêm các khoản thuế phí. Hi vọng trong thời gian sớm nhất, Honda Vario mới sẽ có mặt ở thị trường trong nước.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



