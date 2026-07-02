Trải nghiệm Honda SH Mode thiết kế thanh lịch, tiện ích bất ngờ, siêu tiết kiệm xăng dành riêng cho phái đẹp liệu có đáng tiền?

Honda SH Mode thiết kế thanh lịch, tiện ích bất ngờ, siêu tiết kiệm xăng

Xe máy tay ga Honda SH Mode được đa số các bạn trẻ ưa chuộng

Từng nghĩ Honda SH Mode chỉ đơn giản là một phiên bản "thu nhỏ" của dòng SH nổi tiếng. Tuy nhiên, sau vài ngày trải nghiệm, thực tế mẫu xe này có cá tính riêng và hướng đến nhóm người dùng rất rõ ràng.

Ấn tượng đầu tiên là ngoại hình thanh lịch. Honda không chạy theo phong cách thể thao hay hầm hố mà lựa chọn những đường nét mềm mại, cân đối, tạo cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điểm nhấn nằm ở phần đầu xe. Theo Honda, thiết kế này được lấy cảm hứng từ những chai nước hoa cao cấp. Khi quan sát trực tiếp, hiểu vì sao nhiều người đánh giá SH Mode có vẻ ngoài tinh tế hơn nhiều mẫu xe tay ga cùng phân khúc.

Cụm đèn LED phía trước được tạo hình khá đẹp mắt với các chi tiết mạ chrome nối liền phần mặt nạ và thân xe. Cách xử lý này giúp tổng thể chiếc xe liền mạch và cao cấp hơn.

Đặc biệt, hệ thống đèn chiếu sáng luôn bật khi vận hành không chỉ giúp tăng khả năng nhận diện trên đường mà còn mang lại cảm giác an toàn hơn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Phiên bản tôi trải nghiệm sử dụng màu xám xi măng – gam màu đang xuất hiện trên nhiều dòng xe cao cấp của Honda như SH160i hay SH350i.

Màu sơn này tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vốn là điểm mạnh của SH Mode. Kích thước tổng thể 1.950 x 669 x 1.100 mm giúp chiếc xe khá cân đối. Điều tôi thích nhất là chiều cao yên chỉ 765 mm. Ngay cả những người có vóc dáng nhỏ cũng có thể chống chân dễ dàng tạo cảm giác tự tin mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc quay đầu xe.

Khối lượng 116 kg tuy lớn hơn Vision nhưng vẫn đủ nhẹ để việc dắt xe hay đưa xe vào bãi gửi không trở thành áp lực. Khoảng sáng gầm 151 mm cũng giúp xe dễ dàng vượt qua các gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường gồ ghề trong đô thị.

Honda SH Mode được trang bị động cơ eSP+ thế hệ mới, dung tích 124,8cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Đây cũng là nền tảng động cơ đang xuất hiện trên nhiều mẫu xe tay ga cao cấp của Honda.

Ngay khi khởi động, động cơ hoạt động rất êm. Tiếng máy nhỏ, ít rung và gần như không tạo cảm giác khó chịu khi chờ đèn đỏ. Trong điều kiện giao thông nội thành, chiếc xe tăng tốc khá mượt.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 8,2 kW tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Những thông số này đủ để SH Mode mang lại cảm giác tăng tốc linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Khung eSAF thế hệ mới cũng góp phần tạo nên cảm giác lái khá chắc chắn.





Trong quá trình trải nghiệm, chiếc xe phản hồi tốt khi ôm cua hoặc chuyển hướng liên tục. Hệ thống giảm xóc cũng hoạt động hiệu quả. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực, phía sau là giảm xóc đơn.

Khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu, xe vẫn giữ được sự ổn định và hạn chế rung lắc. Một điểm tôi rất thích là bộ lốp kích thước lớn với bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch.

Sự kết hợp này giúp SH Mode duy trì độ ổn định tốt hơn khi chạy ở tốc độ cao hoặc đi qua các đoạn đường trơn.

Sau vài ngày sử dụng, điều khiến tôi hài lòng nhất lại là những tiện ích nhỏ nhưng rất thực tế. Đầu tiên là hộc chứa đồ phía trước. Honda đã tích hợp cổng sạc USB ngay trong hộc bên trái.

Việc sạc điện thoại khi cần thiết trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường.

SH Mode duy trì độ ổn định tốt hơn khi chạy ở tốc độ cao hoặc đi qua các đoạn đường trơn.

Một trang bị khác tạo cảm giác an tâm là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước. Trong điều kiện đường trơn sau cơn mưa, tôi thử phanh gấp ở tốc độ vừa phải và cảm nhận bánh trước vẫn giữ được độ ổn định khá tốt. Đây là trang bị rất đáng giá trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, SH Mode tiếp tục phát huy thế mạnh của Honda. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ khoảng 2,12 lít xăng cho mỗi 100 km.

Kết hợp với bình xăng dung tích 5,6 lít, người dùng có thể di chuyển quãng đường khá dài trước khi cần tiếp nhiên liệu. Chi phí sử dụng vì thế cũng được tối ưu đáng kể.

Sau thời gian trải nghiệm, tôi nhận thấy Honda SH Mode không đơn thuần là một mẫu xe tay ga thời trang.

Chiếc xe tạo được sự cân bằng giữa thiết kế đẹp, cảm giác lái nhẹ nhàng, động cơ tiết kiệm và những tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đặc biệt, chiều cao yên hợp lý cùng khả năng điều khiển dễ dàng giúp SH Mode phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, nhất là những người lần đầu chuyển từ xe số sang xe tay ga.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến Honda SH Mode nhiều năm liền vẫn luôn nằm trong nhóm xe tay ga được ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam.

Giá xe Honda SH Mode

Giá xe Honda SH Mode tại Việt Nam hiện dao động từ 57,1 - 63,8 triệu VNĐ cho giá niêm yết của hãng.





Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh dự kiến (VNĐ) Tiêu chuẩn (CBS) 57.132.000 65.089.000 - 67.784.000 Cao cấp (ABS) 62.139.000 63.556.000 - 66.251.000 Đặc biệt (ABS) 63.317.000 64.766.000 - 67.461.000 Thể thao (ABS) 63.808.000 65.225.000 - 67.920.363 Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam. Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km Yamaha X-Max 300 X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán. Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300. Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring. Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng. Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km Piaggio Beverly 400HPE Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam. Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng. Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS... Honda SH350i: 3,906 lít/100km Honda SH350i Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân. SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng. Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE. Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km Vespa GTS Super Tech 300 Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa. Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km. Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR). Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



