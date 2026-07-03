Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởi

Giá bạc hôm nay 3/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 3/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà tăng, giá bạc phục hồi về vùng 64 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy có sự phục hồi mạnh so với những ngày trước. Giá bán mở phiên sáng nay đã điều chỉnh lên vùng 64,586 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua còn đang ở vùng 62,186 triệu đồng/kg, tương đương 2,332 triệu đồng/lượng. Đà tăng liên tiếp trong mấy ngày qua cho thấy tín hiệu đáng mừng của thị trường bạc trong nước.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 3/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng đã bật tăng 2,213 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (62,267 triệu đồng/kg, tương đương 2,330 triệu đồng/lượng). Giá bán niêm yết tai khung giờ 9h07 phút đã phục hồi về vùng 64,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,418 triệu đồng/kg.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 3/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng đang đà phục hồi tích cực. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h36 phút sáng nay tăng lên vùng 64,480 triệu đồng/kg. Trong khi đó giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 62,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,346 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 3/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 3/7 tiếp tục có sự điều chỉnh tăng so với giá bán ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,422 triệu đồng/lượng và khoảng 12,110 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua vẫn ở vùng 2,334 triệu đồng/lượng và khoảng 11,670 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 3/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Đà phục hồi liên tiếp 3 ngày qua đã phát đi tín hiệu mừng cho nhiều nhà đầu tư bạc. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại kỳ vọng giá bạc phục hồi về thời điểm thị trường bạc nóng sốt.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay tiếp tục đà phục hồi, giá bạc nhích lên vùng 62 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay phục hồi về vùng 62 USD/ounce.



