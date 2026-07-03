Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km
GĐXH - MPV 7 chỗ với giá từ 661 triệu đồng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid sạc ngoài và phạm vi hoạt động hơn 1.100 km.
MPV 7 chỗ siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km
BYD vừa mở rộng danh mục xe đa dụng khi chính thức giới thiệu Linghui M9, phiên bản phát triển từ mẫu BYD M9 (Xia) được định hướng phục vụ hoạt động vận tải hành khách nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện nghi như các mẫu MPV gia đình.
Khác với hình ảnh những mẫu xe chạy dịch vụ đơn thuần, Linghui M9 vẫn mang diện mạo hiện đại và khá sang trọng. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng nhiều thanh mạ crôm, kết hợp cụm đèn LED và cản trước thiết kế khỏe khoắn.
Hai bên thân xe được trang bị cửa lùa chỉnh điện, bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn hậu LED nối liền, tạo cảm giác cao cấp hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.
So với phiên bản BYD M9 tiêu chuẩn, Linghui M9 được kéo dài thêm 55 mm, nâng kích thước tổng thể lên 5.200 x 1.970 x 1.805 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.045 mm. Thông số này mang lại lợi thế đáng kể về không gian nội thất, đặc biệt phù hợp với nhu cầu chở đủ 7 hành khách cùng nhiều hành lý.
Khoang cabin được bố trí theo cấu hình 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập kiểu thương gia nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách.
Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trong khi đó, bản cao cấp nâng màn hình trung tâm lên 15,6 inch, tích hợp hệ điều hành DiLink 100, trợ lý giọng nói bốn vùng và hỗ trợ kết nối Huawei HiCar.
Dù hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, Linghui M9 vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý. Bản cao cấp được bổ sung ghế trước và ghế thương gia có chức năng sưởi, làm mát và massage. Hàng ghế thứ hai còn tích hợp bàn làm việc gập gọn, phù hợp với khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.
Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa, hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục cùng nhiều tiện ích hướng đến trải nghiệm êm ái cho toàn bộ hành khách.
BYD Linghui M9 sử dụng hệ truyền động DM-i plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 147 mã lực với mô-tơ điện mạnh 268 mã lực.
Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu MPV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,9 giây, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như khai thác dịch vụ vận tải.
Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 26,6 kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện quãng đường khoảng 118 km.
Khi kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 50 lít, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.105 km giúp giảm đáng kể số lần tiếp nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành cho người sử dụng.
Giá MPV 7 chỗ Linghui M9
Tại thị trường Trung Quốc, xe được bán với hai phiên bản có giá từ 188.800 - 199.800 Nhân dân tệ (khoảng 661 - 699 triệu đồng), ngang tầm nhiều mẫu MPV phổ thông đang được ưa chuộng.
Theo BYD, Linghui M9 được áp dụng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km đối với xe. Riêng các linh kiện điện sử dụng cho mục đích thương mại được bảo hành lên tới 6 năm hoặc 600.000 km.
Với mức giá chỉ ngang nhiều mẫu MPV phổ thông, nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ rộng rãi, cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid sạc ngoài và phạm vi hoạt động vượt 1.100 km, BYD Linghui M9 hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý nếu được mở rộng sang các thị trường quốc tế. Khi đó, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova Cross ở nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.
MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường
MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.
MPV 7 chỗ Honda BR-V
Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.
Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.
Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.
Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.
MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander
MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.
Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.
Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.
Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.
Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.
Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.
MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer
Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.
Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.
Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.
Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.
Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.
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