Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km

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MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường GĐXH - MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km

Mẫu MPV 7 chỗ BYD Linghui M9

BYD vừa mở rộng danh mục xe đa dụng khi chính thức giới thiệu Linghui M9, phiên bản phát triển từ mẫu BYD M9 (Xia) được định hướng phục vụ hoạt động vận tải hành khách nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện nghi như các mẫu MPV gia đình.

Khác với hình ảnh những mẫu xe chạy dịch vụ đơn thuần, Linghui M9 vẫn mang diện mạo hiện đại và khá sang trọng. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng nhiều thanh mạ crôm, kết hợp cụm đèn LED và cản trước thiết kế khỏe khoắn.

Hai bên thân xe được trang bị cửa lùa chỉnh điện, bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn hậu LED nối liền, tạo cảm giác cao cấp hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

So với phiên bản BYD M9 tiêu chuẩn, Linghui M9 được kéo dài thêm 55 mm, nâng kích thước tổng thể lên 5.200 x 1.970 x 1.805 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.045 mm. Thông số này mang lại lợi thế đáng kể về không gian nội thất, đặc biệt phù hợp với nhu cầu chở đủ 7 hành khách cùng nhiều hành lý.

Nội thất 7 chỗ rộng rãi, nhiều tiện nghi như xe gia đình





Khoang cabin được bố trí theo cấu hình 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập kiểu thương gia nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trong khi đó, bản cao cấp nâng màn hình trung tâm lên 15,6 inch, tích hợp hệ điều hành DiLink 100, trợ lý giọng nói bốn vùng và hỗ trợ kết nối Huawei HiCar.

Dù hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, Linghui M9 vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý. Bản cao cấp được bổ sung ghế trước và ghế thương gia có chức năng sưởi, làm mát và massage. Hàng ghế thứ hai còn tích hợp bàn làm việc gập gọn, phù hợp với khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa, hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục cùng nhiều tiện ích hướng đến trải nghiệm êm ái cho toàn bộ hành khách.

BYD Linghui M9 sử dụng hệ truyền động DM-i plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 147 mã lực với mô-tơ điện mạnh 268 mã lực.

Động cơ hybrid DM-i, đi hơn 1.100 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc pin

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu MPV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,9 giây, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như khai thác dịch vụ vận tải.

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 26,6 kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện quãng đường khoảng 118 km.

Khi kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 50 lít, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.105 km giúp giảm đáng kể số lần tiếp nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành cho người sử dụng.

Giá MPV 7 chỗ Linghui M9

Tại thị trường Trung Quốc, xe được bán với hai phiên bản có giá từ 188.800 - 199.800 Nhân dân tệ (khoảng 661 - 699 triệu đồng), ngang tầm nhiều mẫu MPV phổ thông đang được ưa chuộng.

Theo BYD, Linghui M9 được áp dụng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km đối với xe. Riêng các linh kiện điện sử dụng cho mục đích thương mại được bảo hành lên tới 6 năm hoặc 600.000 km.

Với mức giá chỉ ngang nhiều mẫu MPV phổ thông, nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ rộng rãi, cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid sạc ngoài và phạm vi hoạt động vượt 1.100 km, BYD Linghui M9 hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý nếu được mở rộng sang các thị trường quốc tế. Khi đó, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova Cross ở nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.