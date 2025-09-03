Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh GĐXH - Giá vàng thế giới ở ngưỡng cao kỉ lục. Trong khi đó giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý trong nước tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng lập đỉnh mới. (Ảnh: VTC News).

Tính đến 9h00 ngày 3/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131,4-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 3/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,8-128,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,7-128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Vào cuối phiên giao dịch ngày 2/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm 29/8 do các công ty vàng lớn đóng cửa nghỉ lễ.

Tới cuối giờ chiều ngày 2/9, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với hôm 29/8. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 124,5-127,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h32' hôm nay (ngày 3/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.475,4 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 3/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 112 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trước đó, lúc 18h45' ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.482 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.550 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/9 cao hơn khoảng 32,6% (tương đương 857 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 111,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/8 trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trên sàn New York tối 2/9 (giờ Việt Nam) chịu áp lực giảm nhẹ sau một cú tăng sốc và lập đỉnh cao mọi thời đại mới ngay đầu tháng 9. Trong phiên giao dịch ngày 1/9, giá vàng giao ngay có lúc lên trên 3.508 USD/ounce. Đây là đỉnh cao lịch sử mới của mặt hàng này, hơn kỷ lục cũ xác lập hôm 21/4.