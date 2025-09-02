Mới nhất
Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh

Thứ ba, 15:14 02/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng thế giới ở ngưỡng cao kỉ lục. Trong khi đó giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý trong nước tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng cao nhất trong hơn 4 tháng qua

Báo Dân việt cho hay, giá vàng hôn nay 2/9 vẫn ở mức đỉnh điểm cao kỷ lục chưa từng thấy khi vượt 130 triệu đồng/lượng. Một số tiệm vàng nhỏ nâng giá vàng miếng SJC lên cao hơn cả mức này vài triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, mua vào 129,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bán ra tại SJC được niêm yết 125 triệu đồng/lượng, mua vào 122,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh- Ảnh 1.

Một số tiệm vàng nhỏ nâng giá vàng miếng SJC lên cao hơn cả mức này vài triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.493 USD/ounce, tăng tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Đáng chú ý, kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp sát đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng lập vào hồi tháng 4. Trong phiên giao dịch đêm qua, có thời điểm giá vàng đã vượt 3.500 USD/ounce.

Như vậy, cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử - vượt các dự báo và gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

Đây là mức giá cao nhất trong hơn 4 tháng qua, được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới và sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục duy trì ở dưới vùng 98 điểm - thấp nhất trong tuần qua.

Đồng USD đang giao dịch gần mức thấp

Cũng theo Báo Quân đội Nhân dân, thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai nhân ngày nghỉ lễ Lao động. Hiện, đồng USD đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ ngày 28-7 so với rổ tiền tệ, khiến vàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài. "Vàng, đặc biệt là bạc, đã kéo dài đà tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước, nhờ lạm phát dai dẳng tại Mỹ, niềm tin tiêu dùng yếu kém, dự kiến cắt giảm lãi suất và lo ngại về tính độc lập của Fed", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, phân tích.

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh- Ảnh 2.

Hiện, đồng USD đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ ngày 28-7 so với rổ tiền tệ, khiến vàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Giá vàng thế giới sẽ có những biến động vào hôm nay (2-9) khi thị trường sẽ đón nhận Chỉ số Quản lý thu mua (PMI) tháng 8 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), tiếp đó là số liệu cơ hội việc làm JOLTS công bố vào thứ Tư. Ngày thứ Năm sẽ có báo cáo việc làm ADP tháng 8, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần. 

Tuần khép lại vào thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Giới đầu tư coi dấu hiệu suy yếu việc làm như một yếu tố xác nhận thêm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 9. Điều này có thể tác động tới giá vàng trong tương lai.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Huyền Trang (T/h)
