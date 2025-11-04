Mới nhất
Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Thứ ba, 10:41 04/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.

Giá vàng hôm nay 4 / 11: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm giá trên thị trường - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 4 / 11: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm giá trên thị trường - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm.

Mở cửa phiên giao dịch 4/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu phiên giao dịch 4/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên giao dịch hôm nay niêm yết ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Kết phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần qua, giá mua - bán lên mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h46' ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.000 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 4/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ khi phe đầu cơ giá lên giúp thị trường ổn định trở lại, tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ đợi một động lực cơ bản mới để hình thành xu hướng rõ rệt.

K.N (th)
