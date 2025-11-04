Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 4/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Đầu phiên giao dịch 4/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên giao dịch hôm nay niêm yết ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Kết phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần qua, giá mua - bán lên mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h46' ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.000 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 4/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.
Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ khi phe đầu cơ giá lên giúp thị trường ổn định trở lại, tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ đợi một động lực cơ bản mới để hình thành xu hướng rõ rệt.
iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng cóGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiênGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy đươc mệnh danh ‘SH phiên bản chạy điện’ vừa ra mắt tại Việt Nam khiến khách hàng phát sốt vì quá đẹp, giá bán siêu rẻ chỉ 25 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe Hyundai Grand i10 đang khiến cho Kia Morning gặp phải khó khăn cực lớn trong cuộc cạnh tranh giành ngôi 'vua doanh số' trong phân khúc cữ A nhờ giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 11/2025.
Giá nhà đất thổ cư tăng quá cao, giao dịch sụt mạnhGiá cả thị trường - 5 giờ trước
Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý III/2025, lượng giao dịch nhà đất thổ cư sụt giảm mạnh so với quý trước.
Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng cóGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda đầu tháng 11 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.
Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.
Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH ModeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.
Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.
Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH ModeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.