Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Thứ hai, 11:29 03/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 1.Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xe ga Honda Vision 2026 đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 2.

Dio Lite 2026 (hay còn có tên gọi là Vision tại Việt Nam

Sau khi được công bố tại Nhật Bản vào ngày 16/10 vừa qua, Honda đã chính thức công bố hình ảnh thực tế của Dio Lite 2026 (hay còn có tên gọi là Vision tại Việt Nam) tại triển lãm Honda Japan Mobility 2025 diễn ra từ ngày 29/10 – 9/11/2025. 

Honda Dio Lite 2026 ba phiên bản màu: "Đỏ Ánh Kẹo" (Candy Lustre Red), điểm xuyết sắc màu cho những chuyến đi hàng ngày, "Đen Ánh Kim Mờ (Matte Galaxy Black Metallic), mang đến ấn tượng êm dịu và hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan thành phố, và "Trắng Bông Tuyết Ngọc Trai" (Pearl Snowflake White).

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 3.

Honda Dio Lite 2026 ba phiên bản màu

Kiểu dáng của Dio Lite 2026 về cơ bản giống với mẫu Dio 110 tiêu chuẩn, nhưng nổi bật với các vạch trắng trên chắn bùn trước, sau, và nhãn dán logo "Lite" được thêm vào dưới đèn pha để chỉ ra đây là xe máy tiêu chuẩn mới.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 4.

Kiểu dáng của Dio Lite 2026 về cơ bản giống với mẫu Dio 110 tiêu chuẩn

Đồng hồ đo tốc độ cũng được nâng cấp lên thang đo đầy đủ 60km/h, và đèn cảnh báo tốc độ cũng được bổ sung.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 5.

Đồng hồ đo tốc độ cũng được nâng cấp

Dio110 Lite tận dụng tối đa dung tích động cơ 110cc, tạo ra mô-men xoắn mạnh mẽ ngay từ vòng tua máy thấp, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời cung cấp không gian rộng rãi để khởi hành lên dốc.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 6.

Dio110 Lite tận dụng tối đa dung tích động cơ 110cc

Đây là một động cơ được gọi là "eSP (Công suất thông minh nâng cao)", được trang bị hệ thống dừng không tải và bộ đề ACG điều khiển điện tử, cải thiện tính thân thiện với môi trường và độ êm ái, đồng thời cho phép khởi động mượt mà. Động cơ của Lite được tối ưu hóa lên 3,7kW, tạo ra mô-men xoắn dồi dào ngay từ vòng tua thấp.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 7.

Xe dễ dàng điều khiển để sử dụng hàng ngày

Xe dễ dàng điều khiển để sử dụng hàng ngày, cùng với hiệu suất off-road cao và độ ổn định mà chỉ một chiếc xe tay ga bánh lớn mới có thể mang lại là một trợ thủ đáng tin cậy.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 8.

Honda Dio Lite được trang bị bánh xe lớn 14 inch

Honda Dio Lite được trang bị bánh xe lớn 14 inch, cả trước và sau, mang lại khả năng vận hành ổn định trong cả đô thị và ngoại ô. Phanh trước được trang bị phanh đĩa thủy lực, và hệ thống phanh kết hợp độc đáo của Honda phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, mang lại hiệu suất phanh an toàn và chắc chắn.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 9.

Dio110 Lite cũng được trang bị yên xe thấp được thiết kế đặc biệt.

Dio110 Lite cũng được trang bị yên xe thấp được thiết kế đặc biệt. Nhờ tấm đế, chiều cao yên xe được đặt ở mức 745mm, thấp hơn 15mm so với mẫu Dio 110 tiêu chuẩn, giúp người thấp cũng dễ dàng tiếp đất. Một ưu điểm khác là dễ điều khiển hơn và mang lại cảm giác an toàn.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 10.

Ngoài ra, xe còn có cốp hành lý 17 lít dưới yên.

Ngoài ra, xe còn có cốp hành lý 17 lít dưới yên. Chân chống bên và chân chống chính cũng là trang bị tiêu chuẩn, và ổ khóa được trang bị cửa chớp kết hợp chức năng mở yên và khóa tay lái, khiến xe trở thành một mẫu xe được trang bị đầy đủ.

Giá xe Honda Vision phiên bản 2026

Honda Dio Lite 2026 (Honda Vision) có giá bán đề xuất chưa bao gồm thuế là 218.000 Yên (khoảng 33 triệu đồng).

Honda Dio 110 Lite sẽ chính thức được mở bán tại đại lý từ ngày 20/11 tới đây. Hình ảnh thực tế của Dio 110 Lite phần nào giúp khách hàng trải nghiệm trước tính thẩm mỹ cũng như tính năng cơ bản trên mẫu xe tay ga giá rẻ này.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 11.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 12.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 13.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 14.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode - Ảnh 15.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Cùng chuyên mục

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 43 phút trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top