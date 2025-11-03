Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Sau khi được công bố tại Nhật Bản vào ngày 16/10 vừa qua, Honda đã chính thức công bố hình ảnh thực tế của Dio Lite 2026 (hay còn có tên gọi là Vision tại Việt Nam) tại triển lãm Honda Japan Mobility 2025 diễn ra từ ngày 29/10 – 9/11/2025.

Honda Dio Lite 2026 ba phiên bản màu: "Đỏ Ánh Kẹo" (Candy Lustre Red), điểm xuyết sắc màu cho những chuyến đi hàng ngày, "Đen Ánh Kim Mờ (Matte Galaxy Black Metallic), mang đến ấn tượng êm dịu và hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan thành phố, và "Trắng Bông Tuyết Ngọc Trai" (Pearl Snowflake White).

Kiểu dáng của Dio Lite 2026 về cơ bản giống với mẫu Dio 110 tiêu chuẩn, nhưng nổi bật với các vạch trắng trên chắn bùn trước, sau, và nhãn dán logo "Lite" được thêm vào dưới đèn pha để chỉ ra đây là xe máy tiêu chuẩn mới.

Đồng hồ đo tốc độ cũng được nâng cấp lên thang đo đầy đủ 60km/h, và đèn cảnh báo tốc độ cũng được bổ sung.

Dio110 Lite tận dụng tối đa dung tích động cơ 110cc , tạo ra mô-men xoắn mạnh mẽ ngay từ vòng tua máy thấp, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời cung cấp không gian rộng rãi để khởi hành lên dốc.

Đây là một động cơ được gọi là "eSP (Công suất thông minh nâng cao)", được trang bị hệ thống dừng không tải và bộ đề ACG điều khiển điện tử, cải thiện tính thân thiện với môi trường và độ êm ái, đồng thời cho phép khởi động mượt mà. Động cơ của Lite được tối ưu hóa lên 3,7kW, tạo ra mô-men xoắn dồi dào ngay từ vòng tua thấp.

Xe dễ dàng điều khiển để sử dụng hàng ngày, cùng với hiệu suất off-road cao và độ ổn định mà chỉ một chiếc xe tay ga bánh lớn mới có thể mang lại là một trợ thủ đáng tin cậy.

Honda Dio Lite được trang bị bánh xe lớn 14 inch, cả trước và sau, mang lại khả năng vận hành ổn định trong cả đô thị và ngoại ô. Phanh trước được trang bị phanh đĩa thủy lực, và hệ thống phanh kết hợp độc đáo của Honda phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, mang lại hiệu suất phanh an toàn và chắc chắn.

Dio110 Lite cũng được trang bị yên xe thấp được thiết kế đặc biệt. Nhờ tấm đế, chiều cao yên xe được đặt ở mức 745mm, thấp hơn 15mm so với mẫu Dio 110 tiêu chuẩn, giúp người thấp cũng dễ dàng tiếp đất. Một ưu điểm khác là dễ điều khiển hơn và mang lại cảm giác an toàn.

Ngoài ra, xe còn có cốp hành lý 17 lít dưới yên. Chân chống bên và chân chống chính cũng là trang bị tiêu chuẩn, và ổ khóa được trang bị cửa chớp kết hợp chức năng mở yên và khóa tay lái, khiến xe trở thành một mẫu xe được trang bị đầy đủ.

Honda Dio Lite 2026 (Honda Vision) có giá bán đề xuất chưa bao gồm thuế là 218.000 Yên (khoảng 33 triệu đồng).

Honda Dio 110 Lite sẽ chính thức được mở bán tại đại lý từ ngày 20/11 tới đây. Hình ảnh thực tế của Dio 110 Lite phần nào giúp khách hàng trải nghiệm trước tính thẩm mỹ cũng như tính năng cơ bản trên mẫu xe tay ga giá rẻ này.

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.