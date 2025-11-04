Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Thứ ba, 10:59 04/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Mở phiên sáng nay, Phú Quý niêm yết mở phiên mức giá bán ra 50,586 triệu đồng/kg, tương đương 1,897 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục giảm nhẹ về mức 50,293 triệu đồng/kg tại các phiên điều chỉnh sau đó, tương đương 1,886 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tại phiên điều chỉnh 10h30 phút, mức giá bán ra đã tăng thêm 2.000 đồng/lượng.

So với mức giá điều chỉnh ngày 3/11, giá bán ra của ngày hôm nay sụt giảm khoảng 700.000 đồng/kg.

Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự khi giá mở phiên ở ngưỡng 49,710 triệu đồng/kg, giảm còn 49,576 triệu đồng/kg, tương đương 1,891 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh tại phiên 10h50 phút, giá giao dịch đã tăng thêm 7.000 đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước 'đi ngang', biến động nhẹ theo từng phiên - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Tại 3 phiên điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch theo chiều giảm, từ vùng giá 1,848 – 1,896 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) xuống vùng giá 1,827 – 1,875 triệu đồng/lượng.

Giá bạc quốc tế ghi nhận giá giao ngay ở vùng 48,1 USD/oz. Vùng giá hôm nay cũng giảm đáng kể so với giá giao dịch ngày 3/11 khi giá giao ngay là 48,8 USD/oz.

Theo các chuyên gia kim loại quý, xu hướng "đi ngang" của giá bạc trong nước những ngày đầu tháng 11 phần lớn chịu ảnh hưởng từ đà điều chỉnh của thị trường quốc tế khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước 'đi ngang', biến động nhẹ theo từng phiên - Ảnh 2.

Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự khi giá mở phiên ở ngưỡng 49,710 triệu đồng/kg, giảm còn 49,576 triệu đồng/kg nhưng tại phiên 10h50 phút, giá giao dịch đã tăng thêm 7.000 đồng/lượng, với giá bán tương đương là 49,764 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước 'đi ngang', biến động nhẹ theo từng phiên - Ảnh 3.

Mở phiên sáng nay, Phú Quý niêm yết mở phiên mức giá bán ra 50,586 triệu đồng/kg, tương đương 1,897 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục giảm nhẹ về mức 50,293 triệu đồng/kg tại các phiên điều chỉnh sau đó, tương đương 1,886 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước 'đi ngang', biến động nhẹ theo từng phiên - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước 'đi ngang', biến động nhẹ theo từng phiên - Ảnh 5.

Giá bạc quốc tế ghi nhận giá giao ngay ở vùng 48,1 USD/oz thể hiện rõ rệt xu hướng "đi ngang" của giá bạc.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kgGiá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy đươc mệnh danh ‘SH phiên bản chạy điện’ vừa ra mắt tại Việt Nam khiến khách hàng phát sốt vì quá đẹp, giá bán siêu rẻ chỉ 25 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning

Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Grand i10 đang khiến cho Kia Morning gặp phải khó khăn cực lớn trong cuộc cạnh tranh giành ngôi 'vua doanh số' trong phân khúc cữ A nhờ giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 11/2025.

Giá nhà đất thổ cư tăng quá cao, giao dịch sụt mạnh

Giá nhà đất thổ cư tăng quá cao, giao dịch sụt mạnh

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý III/2025, lượng giao dịch nhà đất thổ cư sụt giảm mạnh so với quý trước.

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda đầu tháng 11 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top