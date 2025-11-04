Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.
Mở phiên sáng nay, Phú Quý niêm yết mở phiên mức giá bán ra 50,586 triệu đồng/kg, tương đương 1,897 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục giảm nhẹ về mức 50,293 triệu đồng/kg tại các phiên điều chỉnh sau đó, tương đương 1,886 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại phiên điều chỉnh 10h30 phút, mức giá bán ra đã tăng thêm 2.000 đồng/lượng.
So với mức giá điều chỉnh ngày 3/11, giá bán ra của ngày hôm nay sụt giảm khoảng 700.000 đồng/kg.
Bạc Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự khi giá mở phiên ở ngưỡng 49,710 triệu đồng/kg, giảm còn 49,576 triệu đồng/kg, tương đương 1,891 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh tại phiên 10h50 phút, giá giao dịch đã tăng thêm 7.000 đồng/lượng.
Tại 3 phiên điều chỉnh sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch theo chiều giảm, từ vùng giá 1,848 – 1,896 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) xuống vùng giá 1,827 – 1,875 triệu đồng/lượng.
Giá bạc quốc tế ghi nhận giá giao ngay ở vùng 48,1 USD/oz. Vùng giá hôm nay cũng giảm đáng kể so với giá giao dịch ngày 3/11 khi giá giao ngay là 48,8 USD/oz.
Theo các chuyên gia kim loại quý, xu hướng "đi ngang" của giá bạc trong nước những ngày đầu tháng 11 phần lớn chịu ảnh hưởng từ đà điều chỉnh của thị trường quốc tế khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.
