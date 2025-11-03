Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Giá xe máy Honda mới nhất niêm yết

Giá niêm yết của Honda không thay đổi.

Trong tháng 11/2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.

Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.

Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.

Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.

Honda Future là mẫu xe số bán chạy.

Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 3, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:

Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.

Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.

Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.

Đặc biệt, trong tháng 11, Honda Việt Nam công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.

Mẫu xe ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.

Giá xe máy Honda mới nhất đại lý

Theo ghi nhận tại các đại lý, đầu tháng 11/2025, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner X vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner X trên thị trường chỉ dao động từ 31 – 36 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng trên 10 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Honda

Mẫu xe Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Honda Wave Alpha Tiêu chuẩn 17.859.273 18.000.000 Đặc biệt 18.742.909 19.000.000 Cổ điển 18.939.273 20.000.000 Honda Blade Tiêu chuẩn 18.900.000 19.000.000 Đặc biệt 20.470.909 20.500.000 Thể thao 21.943.637 22.000.000 Honda Wave RSX Fi Tiêu chuẩn 22.032.000 22.000.000 Đặc biệt 23.602.909 23.500.000 Thể thao 25.566.545 25.500.000 Honda Future 125 Fi Tiêu chuẩn 30.524.727 30.000.000 Cao cấp 31.702.909 31.500.000 Đặc biệt 32.193.818 32.000.000 Honda Super Cub C125 Tiêu chuẩn 86.292.000 93.000.000 Đặc biệt 87.273.818 97.000.000 Honda Winner X Tiêu chuẩn 46.160.000 31.000.000 Đặc biệt 50.060.000 34.000.000 Thể thao 50.560.000 36.000.000 Honda Vision Tiêu chuẩn 31.113.818 30.000.000 Cao cấp 32.782.909 33.000.000 Đặc biệt 34.157.455 35.000.000 Thể thao 36.415.637 37.000.000 Cổ điển 36.612.000 37.500.000 Honda LEAD Tiêu chuẩn 39.557.455 38.000.000 Cao cấp 41.717.455 41.000.000 Đặc biệt 45.644.727 47.000.000 Honda Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn 42.012.000 40.500.000 125 CBS Đặc biệt 43.190.000 41.500.000 160 ABS Tiêu chuẩn 56.690.000 56.000.000 160 ABS Đặc biệt 57.890.000 61.000.000 Honda Vario 125 Đặc biệt 40.735.637 41.000.000 125 Thể thao 41.226.545 41.500.000 160 Tiêu chuẩn 51.990.000 54.000.000 160 Cao cấp 52.490.000 55.000.000 160 Đặc biệt 55.990.000 59.000.000 160 Thể thao 56.490.000 60.000.000 Honda SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 57.500.000 Cao cấp 62.139.273 63.000.000 Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 Thể thao 63.808.363 65.000.000 Honda SH 125 CBS Tiêu chuẩn 73.900.000 75.000.000 125i ABS Cao cấp 81.700.000 84.000.000 125i ABS Đặc biệt 82.900.000 85.000.000 125i ABS Thể thao 83.400.000 85.500.000 160i CBS Tiêu chuẩn 92.490.000 92.000.000 160i ABS Cao cấp 100.490.000 103.000.000 160i ABS Đặc biệt 101.690.000 104.000.000 160i ABS Thể thao 102.190.000 104.000.000 350i ABS Thể thao 152.490.000 128.000.000



Đánh giá xe máy Honda

Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.

Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.