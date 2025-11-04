Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao? GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 11 công bố tăng lãi suất huy động, mức tăng từ 0,3%-0,5%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 18 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất do MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng đồng loạt tăng thêm 0,4%/năm, lên lần lượt 3,9%/năm (kỳ hạn 1 tháng), 4%/năm (kỳ hạn 2 tháng) và 4,2%/năm (kỳ hạn 3 tháng).

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 4 và 5 tháng tăng mạnh 0,5%/năm, lên 4,3%/năm.

Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, sau khi lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này tăng lên 4,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm lên 5,2%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng tăng 0,4%/năm lên 5,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 24-36 tháng được MB giữ nguyên mức 5,8%/năm - mức cao nhất do MB niêm yết hiện nay.

Tuy nhiên, MB liên tục tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm từ tháng 9 đến nay.

Mới đây, nhà băng này công bố tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền với lãi suất tặng thêm lên đến 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 28/10 đến 12/11/2025.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng xe ô tô VinFast 8 Plus cùng các giải thưởng xe máy điện khác. Cụ thể, mỗi khách hàng gửi tiết kiệm trên kênh số tối thiểu 20 triệu đồng được nhận một lượt mã dự thưởng, tối đa không quá 150 lượt mã dự thưởng/tuần.

Điều kiện để khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết là khách hàng chọn kỳ hạn gửi 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 4/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,8 4,1 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,75 4,45 5,45 4,95 5,55 5,05 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 4,55 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Trường hợp sau khi áp dụng ưu đãi, mức lãi suất huy động sau ưu đãi cao hơn mức lãi suất huy động trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất áp dụng cuối cùng là lãi suất trần theo quy định, tức không quá 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Với mức lãi suất huy động cộng thêm 0,8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, lãi suất thực khách hàng nhận về sẽ là: 4,8%/năm đối với kỳ hạn 2 tháng, 4,75%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng (do lãi suất cộng thêm không được phép vượt trần) và 5,7%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Ngân hàng trả lãi suất 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Lãi suất huy động tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm khách hàng và kỳ hạn. Nhiều ngân hàng tung ra các gói lãi suất ưu đãi cao, nhưng kèm theo điều kiện khắt khe về số dư tối thiểu hoặc hình thức gửi tiền.

Tại PVcomBank, mức lãi suất đặc biệt 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12–13 tháng, song chỉ dành cho khách hàng gửi tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Đây là mức cao nhất trên thị trường hiện nay nhưng chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng tổ chức có quy mô vốn rất lớn.

HDBank đang niêm yết lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Trong khi đó, Vikki Bank đưa ra mức 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu khoản gửi tối thiểu 999 tỉ đồng.

Bac A Bank áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 18–36 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 13–15 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên. IVB cũng niêm yết mức 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, nhưng chỉ dành cho các khoản gửi từ 1.500 tỉ đồng trở lên.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa, mức lãi suất cao nhất dao động quanh 6–6,5%/năm. ACB áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, nhưng chỉ dành cho khách hàng có số dư từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại LPBank, khách hàng gửi từ 300 tỉ đồng trở lên được hưởng lãi suất 6,5%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ; nếu lĩnh hàng tháng, mức lãi là 6,3%/năm, còn lĩnh đầu kỳ là 6,07%/năm.

Viet A Bank triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất từ 6–6,8%/năm cho nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng lãi 6,0%/năm; 7 tháng 6,1%/năm; 12 tháng 6,5%/năm; 13 tháng 6,6%/năm; 15 tháng 6,7%/năm và 18 tháng đạt cao nhất 6,8%/năm. Để tham gia, khách hàng cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ.

Một số ngân hàng khác như VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VietBank cũng đang triển khai chương trình cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà khuyến khích gửi tiền trực tuyến. Mức cộng thêm phổ biến từ 0,1–0,3 điểm phần trăm tùy hình thức gửi.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng niêm yết lãi suất cao cho nhóm khách hàng tổ chức hoặc khoản gửi lớn nhằm tăng khả năng huy động vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cuối năm gia tăng. Với khách hàng cá nhân, mặt bằng lãi suất phổ biến hiện vẫn ở mức 5–6%/năm cho kỳ hạn 6–12 tháng, tùy hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.