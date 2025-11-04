Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Giá iPhone 16 các dòng mới nhất

iPhone 16 các dòng có giá hấp dẫn trong tháng 11.

Hai phiên bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cao cấp nhất dù đã bị Apple "khai tử" nhưng vẫn có hàng fullbox khá dồi dào tại các đại lý bán lẻ. Theo ghi nhận, giá bán phiên bản Pro Max cao cấp đang được giảm từ 4 - 5 triệu đồng, được đánh giá có trang bị không kém nhiều iPhone 17 Pro Max.

iPhone 16e hiện vẫn là phiên bản giá rẻ nhất của dòng iPhone 16, chỉ từ 15,25 triệu đồng. Tuy không được đánh giá cao về thiết kế nhưng nó vẫn đạt doanh số tốt hơn nhiều các thế hệ iPhone SE trước đây. Nó cũng là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất, hứa hẹn sẽ là lựa chọn giá rẻ hấp dẫn trong thời gian tới.

iPhone 16

iPhone 16 là phiên bản đầy đủ chức năng có giá bán rẻ nhất. Tuy nhiên, giá bán của nó có tăng nhẹ so với tháng 10. Mức giá hấp dẫn đi kèm thiết kế mới vẫn được nhiều khách Việt ưa chuộng, không kém quá nhiều so với iPhone 17 mới mà màu sắc lại được đánh giá nổi bật hơn.iPhone màn hình

Phiên bản iPhone 16 Plus ngày càng cho thấy sức hút không thể coi nhẹ. Dù không được đánh giá cao khi mới ra mắt nhưng càng ngày bản Plus càng được nhiều người tìm mua vì có màn lớn, pin trâu mà giá lại rẻ hơn bản Pro Max cả chục triệu đồng, nhất là trong bối cảnh Apple đã loại bỏ phiên bản này trên dòng iPhone 17 để thay bằng iPhone Air.

Bảng giá iPhone 16 mới nhất

iPhone 16e

iPhone 16e – 128GB: 15.250.000 đồng

iPhone 16e – 256GB: 18.350.000 đồng

iPhone 16e – 512GB: 24.150.000 đồng

iPhone 16

iPhone 16 – 128GB: 20.990.000 đồng

iPhone 16 – 256GB: 22.990.000 đồng

iPhone 16 – 512GB: 30.190.000 đồng

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus – 128GB: 24.590.000 đồng

iPhone 16 Plus – 256GB: 24.790.000 đồng

iPhone 16 Plus – 512GB: 29.390.000 đồng

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro – 128GB: 25.690.000 đồng

iPhone 16 Pro – 256GB: 28.690.000 đồng

iPhone 16 Pro – 512GB: 34.590.000 đồng

iPhone 16 Pro – 1TB: 37.990.000 đồng

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max – 256GB: 29.990.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 512GB: 36.690.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 1TB: 42.390.000 đồng

Có nên mua iPhone 16 các dòng hiện tại?

Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 17 hiện không còn cháy hàng, nhưng giá bán vẫn cao ngất ngưởng. Vì vậy, các dòng iPhone cũ lại được nhiều khách Việt quan tâm, nhất là dòng iPhone 16 vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm.

Nếu không quá quan tâm đến thiết kế mới, chipset khủng hay một số nâng cấp AI trên dòng iPhone 17 thì iPhone 16 vẫn là sự lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa dạng.



