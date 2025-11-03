Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 3/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Đầu phiên giao dịch 3/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh xuống mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay về mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi xuống. Lúc 8h46' ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.991,1 USD/ounce, giảm 11,9 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 3/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 127,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Trong tuần qua, giá vàng biến động mạnh quanh mốc 4.000 USD/ounce. Mở đầu tuần, vàng giao ngay ở mức 4.104 USD, nhanh chóng tăng nhẹ lên 4.110 USD trước khi lao dốc xuống dưới 4.000 USD, chạm đáy 3.978 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Rạng sáng thứ Ba, giá vàng tiếp tục giảm sâu hơn, xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.886 USD.
