Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Thứ hai, 10:19 03/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giảm sâu, người "lướt sóng" lỗ nặngGiá vàng hôm nay 2/11/2025: Giảm sâu, người 'lướt sóng' lỗ nặng

GĐXH - Giá vàng hôm nay 2/11/2025 đã kết thúc tuần trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước hạ nhiệt, trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: tienphong.vn

Mở cửa phiên giao dịch 3/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu phiên giao dịch 3/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh xuống mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay về mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi xuống. Lúc 8h46' ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.991,1 USD/ounce, giảm 11,9 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 3/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 127,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trong tuần qua, giá vàng biến động mạnh quanh mốc 4.000 USD/ounce. Mở đầu tuần, vàng giao ngay ở mức 4.104 USD, nhanh chóng tăng nhẹ lên 4.110 USD trước khi lao dốc xuống dưới 4.000 USD, chạm đáy 3.978 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Rạng sáng thứ Ba, giá vàng tiếp tục giảm sâu hơn, xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.886 USD.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 48 phút trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top